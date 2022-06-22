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22.06.2022  19:49   Дмитрий Колоней

В четырех районах Харькова устанавливают блочные котельные

Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на  КП «Харьковские тепловые сети», новые котельные блочного типа продолжают устанавливать в городе, в частности, в Немышланском, Новобаварском, Индустриальном и Холодногорском районах.
Как сообщили в КП «Харьковские тепловые сети», уже готовы фундаменты и установлены котельные на ул. Марка Бернеса и ул. Семинарской, а подготовительные работы начали на ул. Бульварной и ул. Ломоносова.
 
Кроме того, продолжаются подготовительные работы на ул. Механизаторов и ул. Немышлянской.
 
«Такие небольшие мобильные котельные позволяют решить комплекс проблем – от ликвидации старых котельных в подвалах домов до сокращения теплопровода от ближайшей котельной в отдаленные дома, как, например, по ул. Механизаторов в Индустриальном районе. Кроме того, они - экономичны, безопасны и не портят окружающий ландшафт», – отметили в КП «ХТС».
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, котельные, харьков
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