22.06.2022 19:49 Дмитрий Колоней

В четырех районах Харькова устанавливают блочные котельные

Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковские тепловые сети», новые котельные блочного типа продолжают устанавливать в городе, в частности, в Немышланском, Новобаварском, Индустриальном и Холодногорском районах.

Как сообщили в КП «Харьковские тепловые сети», уже готовы фундаменты и установлены котельные на ул. Марка Бернеса и ул. Семинарской, а подготовительные работы начали на ул. Бульварной и ул. Ломоносова.

Кроме того, продолжаются подготовительные работы на ул. Механизаторов и ул. Немышлянской.

«Такие небольшие мобильные котельные позволяют решить комплекс проблем – от ликвидации старых котельных в подвалах домов до сокращения теплопровода от ближайшей котельной в отдаленные дома, как, например, по ул. Механизаторов в Индустриальном районе. Кроме того, они - экономичны, безопасны и не портят окружающий ландшафт», – отметили в КП «ХТС».