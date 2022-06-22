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22.06.2022  20:15   Дмитрий Колоней

Из-за обстрела оккупантами пригорода Харькова погибли два человека (фото)

Под Харьковом начато досудебное расследование по уголовному делу о нарушении законов и обычаев войны армией РФ.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, по версии следствия, около 8 часов утра 22 июня 2022  российские военнослужащие обстреляли Чугуев артиллерийскими снарядами. Вражеский снаряд попал в котельную, разрушив ее. Двое рабочих погибли. Еще один 36-летний сотрудник был ранен.
 
88-летняя женщина также получила ранения на собственном заднем дворе во время обстрела оккупантами.
В результате обстрела поврежден ряд домов, автомобилей, гараж, магазин и церковь.
 
 
Под процессуальным руководством Чугуевской районной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по уголовному делу о нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). ).
 
Тэги:  обстрел, агрессия россии, чугуев, харьков
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