    
Главная Новости Харькова ЖКХ Идет ремонт сетей водоснабжения и водотведения в пострадавших от агрессии районах Харькова
22.06.2022  20:57   Дмитрий Колоней

Идет ремонт сетей водоснабжения и водотведения в пострадавших от агрессии районах Харькова

В КП «Харьковводоканал» отметили, что уделяют особое внимание районам, которые больше всего пострадали от обстрелов.


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на начальника управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем КП «Харьковводоканал» Валерия Харлана, рабочие продолжают работать в условиях военного времени, чтобы восстановить подачу воды и отвод стоков во всех квартирах горожан. На сегодняшний день без подключенных внутридомовых систем остаются всего 111 подъездов в 49 домах.
 
«Часть стояков пришла в негодность после морозов, часть - разрушена прямыми попаданиями или взрывной волной. В каждом конкретном случае требуется свой подход. Особое внимание уделяем Салтовскому, Киевскому и Индустриальному районам, которые больше всего пострадали от обстрелов», - сообщил Валерий Харлан.
 
Также на предприятии восстанавливают подачу услуг в квартиры, хозяева которых вернулись в Харьков. Так, например, в доме по ул. Власенко, 22 в Новобаварском районе заменили 160 м сетей подачи холодной воды и выполнили реставрацию для подключения одной квартиры. В Киевском районе с начала месяца восстановили 35 м внутридомовых систем, в Шевченковском – 43 м, в Холодногорском – 37 м, в Немышлянском – 58 м. В доме по ул. Танкопия, 10 в Слободском районе восстановили 25 м канализационных систем, а по пр. Тракторостроителей, 107-б заменили 12 единиц запорной арматуры. Также параллельно проводятся мероприятия по подготовке объектов КП к работе в осенне-зимний период.
 
Тэги:  вода, агрессия россии, ремонт сетей, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.06 ЖКХ Харьковские коммунальщики ликвидируют по семь аварий в день 19.06 ЖКХ Коммунальщики Харькова за сутки ликвидировали семь аварий 18.06 Медицина В одном из источников Харькова нашли нитраты
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 