22.06.2022 20:57 Дмитрий Колоней

Идет ремонт сетей водоснабжения и водотведения в пострадавших от агрессии районах Харькова

В КП «Харьковводоканал» отметили, что уделяют особое внимание районам, которые больше всего пострадали от обстрелов.



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на начальника управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем КП «Харьковводоканал» Валерия Харлана, рабочие продолжают работать в условиях военного времени, чтобы восстановить подачу воды и отвод стоков во всех квартирах горожан. На сегодняшний день без подключенных внутридомовых систем остаются всего 111 подъездов в 49 домах.

«Часть стояков пришла в негодность после морозов, часть - разрушена прямыми попаданиями или взрывной волной. В каждом конкретном случае требуется свой подход. Особое внимание уделяем Салтовскому, Киевскому и Индустриальному районам, которые больше всего пострадали от обстрелов», - сообщил Валерий Харлан.

Также на предприятии восстанавливают подачу услуг в квартиры, хозяева которых вернулись в Харьков. Так, например, в доме по ул. Власенко, 22 в Новобаварском районе заменили 160 м сетей подачи холодной воды и выполнили реставрацию для подключения одной квартиры. В Киевском районе с начала месяца восстановили 35 м внутридомовых систем, в Шевченковском – 43 м, в Холодногорском – 37 м, в Немышлянском – 58 м. В доме по ул. Танкопия, 10 в Слободском районе восстановили 25 м канализационных систем, а по пр. Тракторостроителей, 107-б заменили 12 единиц запорной арматуры. Также параллельно проводятся мероприятия по подготовке объектов КП к работе в осенне-зимний период.