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18.05.2022  21:58   Дмитрий Колоней

Работать без выходных собираются тепловики Харькова

Такое решение принято, чтобы качественно подготовить Харьков к новому отопительному сезону.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «Харьковские тепловые сети», предприятие совместно с подрядными организациями будет работать без выходных, чтобы качественно подготовить город к новому отопительному сезону.
 
Подрядчики вместе с работниками ХТС сейчас перекладывают магистральные трубопроводы, ремонтируют котлы и выполняют другие восстановительные работы. В частности, рабочие ООО «Строймонтаж-М» и ООО «Тепло-квар» перекладывают магистраль на ул. Бучмы.
 
Также в городе продолжают демонтировать старые котельные, модернизация которых предусмотрена проектами Всемирного банка. Так, благодаря тому, что на Северной Салтовке прекратились обстрелы, восстановительные работы начинаются на котельной «Северная-1».
 
Кроме того, возобновлена генерация электроэнергии на ТЭЦ-3, продолжается работа над запуском турбины №2. Также уже восстановлен доступ к наиболее пострадавшим котельным «Пятихатки» и «Хартрон». Там работники уже начали проверять оборудование на котлах и газоанализаторы.
Тэги:  отопительный сезон, подготовка, харьков, ремонт сетей
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