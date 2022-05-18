18.05.2022 21:58 Дмитрий Колоней

Работать без выходных собираются тепловики Харькова

Такое решение принято, чтобы качественно подготовить Харьков к новому отопительному сезону.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковские тепловые сети», предприятие совместно с подрядными организациями будет работать без выходных, чтобы качественно подготовить город к новому отопительному сезону.

Подрядчики вместе с работниками ХТС сейчас перекладывают магистральные трубопроводы, ремонтируют котлы и выполняют другие восстановительные работы. В частности, рабочие ООО «Строймонтаж-М» и ООО «Тепло-квар» перекладывают магистраль на ул. Бучмы.

Также в городе продолжают демонтировать старые котельные, модернизация которых предусмотрена проектами Всемирного банка. Так, благодаря тому, что на Северной Салтовке прекратились обстрелы, восстановительные работы начинаются на котельной «Северная-1».

Кроме того, возобновлена генерация электроэнергии на ТЭЦ-3, продолжается работа над запуском турбины №2. Также уже восстановлен доступ к наиболее пострадавшим котельным «Пятихатки» и «Хартрон». Там работники уже начали проверять оборудование на котлах и газоанализаторы.