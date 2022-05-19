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19.05.2022  08:09   Рита Парфенова

Выдача "Пакетов каждому гражданину" в Харькове приостановлена: какую гуманитарку можно получить и где

В четверг, 19 мая, на раздачу гуманитарной помощи будут работать только отделения "Новой почты".


Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

В администрации отметили, что выдача продуктовых наборов по программе "Пакет каждому гражданину" временно приостановлена. "Как только в регион поступит новая партия наборов, их выдача будет возобновлена. Все резервы через гуманитарный чат-бот или "горячую линию" сохраняются», – сообщили в ХОВА.

К тому же сегодня центры выдачи "Укрпочты" не будут работать. Получить гуманитарную помощь, которую выдавали до начала программы «Пакет каждому гражданину», можно в отделениях "Новой почты".

Актуальные адреса центров выдачи гуманитарной помощи на 19 мая
Время работы с 8:00 до 13:00:

  • №137, ул. Ахсарова, 21;
  • №51, ул. Бакулина, 14;
  • №140, пер. Пискуновский, 4;
  • №99, просп. Гагарина, 176;
  • №65, просп. Героев Сталинграда, 169/24;
  • №116, ул. Академика Павлова, 120;
  • №67, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 30;
  • №71, просп. Тракторостроителей, 86/137;
  • №62, ул. Амосова, 11А;
  • №9, ул. Роганская, 101А.

Актуальные адреса центров выдачи гуманитарной помощи на 19 мая

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Источник:   ХОВА
 Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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