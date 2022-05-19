Выдача "Пакетов каждому гражданину" в Харькове приостановлена: какую гуманитарку можно получить и где

В четверг, 19 мая, на раздачу гуманитарной помощи будут работать только отделения "Новой почты".
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.
В администрации отметили, что выдача продуктовых наборов по программе "Пакет каждому гражданину" временно приостановлена. "Как только в регион поступит новая партия наборов, их выдача будет возобновлена. Все резервы через гуманитарный чат-бот или "горячую линию" сохраняются», – сообщили в ХОВА.
К тому же сегодня центры выдачи "Укрпочты" не будут работать. Получить гуманитарную помощь, которую выдавали до начала программы «Пакет каждому гражданину», можно в отделениях "Новой почты".
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