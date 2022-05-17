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17.05.2022  16:43   Дмитрий Колоней

Из Харькова в область за сутки отправлены десятки тонн гуманитарной помощи

Грузы с продуктами направились в семь громад Харьковщины.

Из Харькова в область за сутки отправлены десятки тонн гуманитарной помощи
 
Как сообщает РЕДПОСТ, 16 мая 2022 из областного логистического центра отправили продукты для харьковских больниц, пунктов выдачи гуманитарной помощи и громад Харьковщины.
 
По информации председателя ХОВА Олега Синегубоав, всего вчера отгрузили более 64 тонн гуманитраной помощи. Грузы с продуктами направились в Слобожанскую, Новопокровскую, Песочинскую, Малоданиловскую, Балаклейскую, Безлюдовскую, Печенежскую громады.
 
В частности, передали людям 35 тонн овощей, более 16 тыс. литров молока, 16 тонн сахара, 6 тонн мяса, а также сливочное масло, крупы, консервы, напитки.
 
“Продолжаем выдавать индивидуальные продуктовые наборы по программе “Пакет для каждого гражданина”. Вчера передали еще 14000 пакетов на пункты выдачи в отделениях "Укрпочты" и "Новой почты" и двум громадам - Мерефянской и Балаклейской. Также отправили продуктовые наборы в наши больницы”, - сказал Олег Синегубов.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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