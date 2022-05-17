17.05.2022 16:43 Дмитрий Колоней

Из Харькова в область за сутки отправлены десятки тонн гуманитарной помощи

Грузы с продуктами направились в семь громад Харьковщины.

Как сообщает РЕДПОСТ , 16 мая 2022 из областного логистического центра отправили продукты для харьковских больниц, пунктов выдачи гуманитарной помощи и громад Харьковщины.

По информации председателя ХОВА Олега Синегубоав, всего вчера отгрузили более 64 тонн гуманитраной помощи. Грузы с продуктами направились в Слобожанскую, Новопокровскую, Песочинскую, Малоданиловскую, Балаклейскую, Безлюдовскую, Печенежскую громады.

В частности, передали людям 35 тонн овощей, более 16 тыс. литров молока, 16 тонн сахара, 6 тонн мяса, а также сливочное масло, крупы, консервы, напитки.

“Продолжаем выдавать индивидуальные продуктовые наборы по программе “Пакет для каждого гражданина”. Вчера передали еще 14000 пакетов на пункты выдачи в отделениях "Укрпочты" и "Новой почты" и двум громадам - Мерефянской и Балаклейской. Также отправили продуктовые наборы в наши больницы”, - сказал Олег Синегубов.