14.05.2022 19:04 Дмитрий Колоней

За сутки гуманитарная помощь отправлена в шесть громад Харьковщины

Областной гуманитарный центр ежедневно отправляет помощь жителям Харьковщины.

Как сообщает РЕДПОСТ , за прошедшие сутки почти 35 тысяч продуктовых наборов передали на пункты выдачи "Укрпочты" и "Новой почты", в харьковские больницы и громады области.

По информации председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, 13 мая 2022 года помощь по программе "Пакет каждому гражданину" получили в Харькове, а также Нововодолажской, Мерефянской, Валковской, Безлюдовской, Люботинской громадах.

Кроме этого, в громады Харьковской области ежедневно отправляют гуманитарные грузы. Вчера помощь встречали Алексеевская, Безлюдовская, Изюмская, Коломацкая, Краснокутская, Валковская, Богодуховская, Малоданиловская, Новопокровская ТГ. Местные жители получили около 12 тонн овощей, свыше 6 тонн сливочного масла, 9 тысяч литров молока, крупы и т.д.

Напомним, ранее мы писали о запуске чат-бота . Теперь можно зарегистрировать онлайн заявку на продуктовый набор, дождаться смс-приглашения в пункт выдачи и без очереди получить помощь.