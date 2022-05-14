14.05.2022 15:55 Виталий Хиневич

Жители Харьковской области могут получить продуктовый набор при помощи чат-бота

Продуктовый набор раз в 30 дней может получить каждый украинец.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ХОВА.

Сообщается, что теперь подать заявку на продуктовый набор по программе «Пакет каждому гражданину» можно при помощи чат-бота . Продуктовый набор раз в 30 дней может получить каждый украинец. Ограничений по возрасту нет.

Для этого необходимо:

зарегистрироваться в чат-боте;

выбирать ближайший пункт выдачи;

ждать смс о том, что ваш пакет готов, и только после этого следуете к пункту выдачи;

в пункте выдачи назвать последние 6 цифр кода и гарантированно получить набор без очереди.

Чтобы получить помощь, необходимо предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Кроме этого, можно получить продуктовый пакет для своих друзей или соседей. Для этого им необходимо зарегистрироваться в чат-боте, а получателю предъявить оригинал их документов.

Если при регистрации возникают сложности, можно обратиться по номеру телефона: 0800301415.