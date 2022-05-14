14.05.2022 16:27 Дмитрий Колоней
В Харькове поймали почти два десятка пьяных водителей
Об этом сообщают патрульные Харькова.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Патрульную полицию, за прошедшие сутки патрульные обнаружили 17 пьяных водителей.
Стражи порядка напоминают об ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения:
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водителя, который впервые сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, ожидает административная ответственность в виде штрафа 17 000 гривен и лишения права управления автомобилем на 1 год;
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водитель, вторично нарушивший требования ст. 130 КУоАП, оплатит штраф в 34 000 гривен и будет лишен права управления на 3 года;
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в случае, если водитель третий год управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 51 000 гривен и лишения права управления на 10 лет.
Водители помните, что от вашей ответственности зависит жизнь и здоровье участников дорожного движения.
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