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14.05.2022  16:27   Дмитрий Колоней

В Харькове поймали почти два десятка пьяных водителей

Об этом сообщают патрульные Харькова.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Патрульную полицию, за прошедшие сутки патрульные обнаружили 17 пьяных водителей.
 
Стражи порядка напоминают об ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения:
 
  1. водителя, который впервые сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, ожидает административная ответственность в виде штрафа 17 000 гривен и лишения права управления автомобилем на 1 год;
  2. водитель, вторично нарушивший требования ст. 130 КУоАП, оплатит штраф в 34 000 гривен и будет лишен права управления на 3 года;
  3. в случае, если водитель третий год управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 51 000 гривен и лишения права управления на 10 лет.

Водители помните, что от вашей ответственности зависит жизнь и здоровье участников дорожного движения.

 

Тэги:  пьяные водители, харьков
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