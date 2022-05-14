14.05.2022 16:33 Виталий Хиневич
В Харьковской области гражданин помогал оккупантам
Мужчина пошел на сотрудничество с российскими оккупантами.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Сообщается, что мужчина пошел на сотрудничество с российскими военными. По просьбе оккупантов 30-летний мужчина рассказал им путь из поселка городского типа Старый Салтов в село Ольховка для беспрепятственного продвижения военных страны-агрессора и их техники.
Более того, предателя на собственном автомобиле сопровождал оккупантов, указывая беспрепятственный путь к населенному пункту.
На основании данных фактов, мужчине сообщили о подозрении за фактом государственной измены совершенного в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Напомним, следователи ГБР сообщили о подозрении
заместителю начальника Купянского районного отдела полиции Харьковской области в государственной измене.
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