    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харьковской области гражданин помогал оккупантам
14.05.2022  16:33   Виталий Хиневич

В Харьковской области гражданин помогал оккупантам

Мужчина пошел на сотрудничество с российскими оккупантами.

Житель Харьковской области сотрудничал с оккупантами
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
 
Сообщается, что мужчина пошел на сотрудничество с российскими военными. По просьбе оккупантов 30-летний мужчина рассказал им путь из поселка городского типа Старый Салтов в село Ольховка для беспрепятственного продвижения военных страны-агрессора и их техники.
 
Более того, предателя на собственном автомобиле сопровождал оккупантов, указывая беспрепятственный путь к населенному пункту.
 
На основании данных фактов, мужчине сообщили о подозрении за фактом государственной измены совершенного в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
 
Напомним, следователи ГБР сообщили о подозрении заместителю начальника Купянского районного отдела полиции Харьковской области в государственной измене.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  криминал, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.05 Криминал и происшествия В Харьковской области мужчина обокрал предприятие 13.05 Криминал и происшествия В Харьковской области женщина помогала врагу 13.05 Криминал и происшествия В Харькове мужчина забил до смерти знакомого
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 