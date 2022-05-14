14.05.2022 16:58 Дмитрий Колоней
Харьковский приют для животных: стал известен новый график работы
В Харьковском «Центре обращения с животными» с понедельника изменится режим работы.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, «Центр обращения с животными» с 16 мая 2022 года меняет график работы:
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Ветеринарная клиника «Комплекс «ZooCity Kharkiv» будет работать с 8:00 до 17:00. Кроме неотложных случаев, прием будет проводиться по предварительной записи по тел.: (050) 786-79-55.
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С 8:00 до 17:00 будет работать гостиница для домашних кошек и собак. Уточнить наличие свободных мест и стоимость нахождения животных в отеле можно по тел.: (050) 786-79-55.
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Все желающие могут взять в свою семью питомца с 8:00 до 13:00. Также животное можно выбрать предварительно на сайте предприятия и забронировать по тел.: (050) 664-84-28.
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Для посещения и экскурсий приют пока закрыт,
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Также в предыдущем режиме будут предоставляться ритуальные услуги. Проконсультироваться по этому вопросу можно по тел.: (050) 786-79-55.
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