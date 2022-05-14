    
Главная Новости Харькова Общество Харьковский приют для животных: стал известен новый график работы
14.05.2022  16:58   Дмитрий Колоней

Харьковский приют для животных: стал известен новый график работы

В Харьковском «Центре обращения с животными» с понедельника изменится режим работы.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, «Центр обращения с животными» с 16 мая 2022 года меняет график работы:
 
  • Ветеринарная клиника «Комплекс «ZooCity Kharkiv» будет работать с 8:00 до 17:00. Кроме неотложных случаев, прием будет проводиться по предварительной записи по тел.: (050) 786-79-55.
  • С 8:00 до 17:00 будет работать гостиница для домашних кошек и собак. Уточнить наличие свободных мест и стоимость нахождения животных в отеле можно по тел.: (050) 786-79-55.
  • Все желающие могут взять в свою семью питомца с 8:00 до 13:00. Также животное можно выбрать предварительно на сайте предприятия и забронировать по тел.: (050) 664-84-28. 
  • Для посещения и экскурсий приют пока закрыт, 
  • Также в предыдущем режиме будут предоставляться ритуальные услуги. Проконсультироваться по этому вопросу можно по тел.: (050) 786-79-55.

 

Тэги:  приют для животных, новый режим работы, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.05 Общество Стал известен режим работы Харьковского приюта для животных в День победы 02.05 Общество Сотни тысяч гривен помощи получил приют для животных Харькова 23.04 Общество Стал известен режим работы Харьковского приюта для животных на Пасху
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 