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01.10.2022  15:19   Дмитро Колонєй

Операційна для поранених тварин: притулок збирае кошти

Про це інформує КП «Центр поводження з тваринами» Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на кКомунальнеу підприємство «Центр поводження з тваринами»,  кількість бездомних собак та котів, що потребують операції, виросла в кілька разів. Зі звільнених міст Харківської області привозять тварин з осколковими та кульовими пораненнями. Також сотні безхатніх тварин щомісяця потребують стерилізації, щоб зупинити неконтрольоване розмноження на вулиці.
 
«У притулку зараз є лише одна операційна, але її недостатньо. Звертаємося по допомогу до небайдужих людей, благодійних фондів та меценатів - допоможіть, щоб ветеринари врятували більше тварин. Навіть 10 грн можуть допомогти!» - зазначили у притулку.
 
Для обладнання операційної необхідно ветеринарне обладнання: хірургічний стіл (2 шт.), столики для інструментів (6 шт.), лампи операційні (2 шт.), машинка для нанесення татуювання, стерилізаційні бокси (3 шт.), штативи для крапельниць (2 шт.). Загальна сума - 97 950 грн.
 
Номер картки для переказу грошей по Україні в гривні: 5168 7450 2173 6605. Отримувач - Юлія Цибулька, призначення платежу - «на операційний кабінет».
 
 
Банківські реквізити:
  • одержувач: КП «Центр поводження з тваринами»;
  • код ЄДРПОУ: 03354431;
  • розрахунковий рахунок: UA743515330000026009060290966 у гривні.
Для допомоги в іншій валюті необхідно перейти за посиланням.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  приют для животных, сбор средств, харьков, операционная
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