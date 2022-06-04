04.06.2022 17:23 Дмитрий Колоней

В Харькове идет сбор средств в помощь приюту для животных

КП «Центр обращения с животными» Харькова собирает пожертвования для обеспечения работы приюта во время войны.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Центр обращения с животными», средства из городского бюджета расходуются на восстановление города. Приют для бездомных животных не финансируется так, как в мирное время, поэтому было принято решение обратиться за финансовой помощью.

Помочь приюту собрать средства решила общественная организация «Kind Challenge» - благотворительная платформа, которая работает с надежными фондами по всей Украине и с 2018 года собрала на потребности нуждающихся более 10 млн грн.

В приюте содержатся около 300 собак и 100 кошек. Благодаря гуманитарной помощи животные обеспечены кормами, но центр нуждается в финансовой помощи для оплаты счетов за газ, электроэнергию, на покупку топлива для выездов за брошенными животными, медикаментов, материалов для ремонта вольеров и пр.