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04.06.2022  18:24   Дмитрий Колоней

Коммунальщики делают все, чтобы Харьков был чистым и ухоженным

Об этом сообщает КП "Харьковблагоустройство".


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП "Харьковблагоустройство", сотрудники предприятия наводят порядок в Новобаварском районе.
 
Ежедневно дворовые рабочие косят газоны, ухаживают за цветниками, деревьями, убирают мусор, красят элементы благоустройства.
 
"Они, как бойцы невидимого фронта, продолжают делать большую работу, чтобы наш город жил, чтобы был чистым и ухоженным", - отметили в районной администрации.
Тэги:  коммунальщики, благоустройство, харьков
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