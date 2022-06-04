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04.06.2022  18:44   

ДТП: в Харькове произошла жесткая авария с перевертышем

О столкновении в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылапясь на социальные сети, на проспекте Ландау произошла авария  с перевертышем. По пострадавшим инфы пока нет. 
 
Кажись харьковчане и правда активно возвращаются в город
Тэги:  дтп, авария, харьков
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