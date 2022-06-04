04.06.2022 19:15 Дмитрий Колоней

"Харьков будет выгодно отличаться от других городов", - Игорь Терехов

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.



"Харьков будет выгодно отличаться от других городов", - Игорь Терехов



Как сообщает РЕДПОСТ , в эфире общенационального телемарафона Харьковский городской голова Игорь Терехов отметил, что тех людей, которые лишились жилья, размещают в общежитиях высших учебных заведений.

"К счастью, в Харькове до войны училось более 300 тысяч студентов, многие из которых были иностранцами. Мы понимаем, что эти люди в ближайшее время не вернутся. Мы будем использовать эти общежития. В них будут жить люди, которые полностью лишились жилья. За это время мы построим новые современные жилые кварталы", - отметил Игорь Терехов.

Мэр Харькова почеркнул, что новые кварталы будут возведены с учетом новейших норм энергосберегающих технологий: с автономными скважинами подачи воды, с суперэкономными котельными. Это будут дома очень красивые и удобные для жизни.

"Это будут целые микрорайоны, обеспеченные школами, детскими садиками, магазинами, салонами красоты и фитнес-клубами. Это крайне важно потому, что люди, которые пережили войну, такие испытания, должны жить в самом лучшем.

Мы работаем с великолепным архитектором с мировым именем лордом Фостером, который любезно работает вместе с нами, а также харьковскими и украинскими архитекторами над новым Генпланом и новыми микрорайонами. Над глобальными решениями по Харькову работают как украинские эксперты, так и архитекторы всего мира. Для нас это крайне важно. Мы будем выгодно отличаться от многих других городов", - подытожил Игорь Терехов