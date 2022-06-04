    
Главная Новости Харькова Власть "Харьков будет выгодно отличаться от других городов", - Игорь Терехов
04.06.2022  19:15   Дмитрий Колоней

"Харьков будет выгодно отличаться от других городов", - Игорь Терехов

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.


"Харьков будет выгодно отличаться от других городов", - Игорь Терехов
Как сообщает РЕДПОСТ, в эфире общенационального телемарафона Харьковский городской голова Игорь Терехов отметил, что тех людей, которые лишились жилья, размещают в общежитиях высших учебных заведений.
 
"К счастью, в Харькове до войны училось более 300 тысяч студентов, многие из которых были иностранцами. Мы понимаем, что эти люди в ближайшее время не вернутся. Мы будем использовать эти общежития. В них будут жить люди, которые полностью лишились жилья. За это время мы построим новые современные жилые кварталы", - отметил Игорь Терехов.
 
Мэр Харькова почеркнул, что новые кварталы будут возведены с учетом новейших норм энергосберегающих технологий: с автономными скважинами подачи воды, с суперэкономными котельными. Это будут дома очень красивые и удобные для жизни.
 
"Это будут целые микрорайоны, обеспеченные школами, детскими  садиками, магазинами, салонами красоты и фитнес-клубами. Это крайне важно потому, что люди, которые пережили войну, такие испытания, должны жить в самом лучшем.       
 
Мы работаем с великолепным архитектором с мировым именем лордом Фостером, который любезно работает вместе с нами, а также харьковскими и украинскими архитекторами над новым Генпланом и новыми микрорайонами. Над глобальными решениями по Харькову работают как украинские эксперты, так и архитекторы всего мира. Для нас это крайне важно. Мы будем выгодно отличаться от многих других городов", - подытожил Игорь Терехов     
 
Тэги:  игорь терехов, потерявшие жилье, харьков, новые районы
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.06 Власть После нашей Победы у нас не будет ни минуты времени, - Игорь Терехов (видео) 04.06 Общество Харьковчане при помощи чат-бота могут узнать в каком состоянии находится жилой дом 03.06 Криминал и происшествия Обстреливал мирных жителей в Харькове: оккупанту предъявили подозрение (фото)
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 