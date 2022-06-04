04.06.2022 19:59 Дмитрий Колоней

После нашей Победы у нас не будет ни минуты времени, - Игорь Терехов (видео)

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов заявил в эфире телемарафона.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , Харьковский городской голова Игорь Терехов, говоря о финансировании послевоенного восстановления города, отметил, что органы местного самоуправления и президентская или государственная вертикаль власти - партнеры в радости и в беде. И в дальнейших наших планах - тоже партнеры.

Мэр Харькова отметил очень четкий ответ Президента Владимира Зеленского, который прозвучал во время встречи в Харькове.

Президент сказал: "Вам же легче находить деньги через ваши города-партнеры и инвестиционные фонды. А я создам условия, дам государственные гарантии. И это очень важно. Мы сделаем упрощенный рынок выделения земельных участков", - заявил Президент.

Игорь Терехов уточнил, что за 100 дней войны мы лишились 30% многоэтажного жилого фонда. 109 школ, детских садиков, 55 лечебных учреждений. Разрушены административные здания, высшие учебные заведения.

"Поэтому нам надо отстраивать город. Мы говорили о том, что мы должны сегодня вернуть экономику, индустрию в город, налоги, чтобы приходили инвесторы, как их заинтересовать. Понятно, что для всей страны это нереально, но для наиболее пострадавших городов, принявших на себя удар российского агрессора, сегодня просто необходимо. И сеть индустриальных парков, и IT-сфера, которая будет очень активна.

Есть целая программа, которую мы сейчас уже пишем и реализацией которой мы занимаемся, несмотря на войну. Мы должны точно понимать, что после нашей победы у нас не будет ни минуты времени, потому что будет запрос на все эти вещи".