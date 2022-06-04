04.06.2022 20:27 Дмитрий Колоней

Стало известно, как идут переговоры по войне

В последнее время российское лобби в Европе поднимает голову, чтобы склонить Украину к невыгодным для нее переговорам по войне, а западные партнеры Украины разрабатывают примерные параметры плана мирного урегулирования.



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Как сообщает РЕДПОСТ , советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом, что "сегодня было бы странно считать, что за спиной Украины, которая уже более 100 дней спокойно воюет с большой, мощной, как еще вчера говорили, Россией... Невозможно, чтобы за спиной Украины кто-то что-то укладывал. Мы ведь доказали свою, мягко говоря, способность воевать в полном объеме даже с такой страной, которая считает себя империей", – сказал советник главы ОП.

"За спиной Зеленского также проводить что-то невозможно, потому что он очень жесткий человек и скажет все в глаза любому. Мне кажется, что это скорее определенные психологические комплексы у определенных представителей западной политической элиты", — заметил Подоляк.

Он также прокомментировал телефонные звонки президенту РФ Владимиру Путину от западных политиков, активизировавшиеся в последнее время. По словам советника главы ОП, большинство этих политиков устало от войны в Украине и хотят закончить ее любой ценой. Однако Украина не позволит пожертвовать своими интересами.

"Они как будто делают какие-то шаги и таким образом сами себя успокаивают. "Смотрите, мы позвонили Путину, о чем-то с ним поговорили, то есть уже внесли какую-то помощь Украине", но это не так. С Путиным разговаривать нет смысла, потому что у него уничтожение государственности Украины – это ключевой и принципиальный вопрос", – рассказал Подоляк.

С другой стороны, CNN информирует о том, что США, Евросоюз и Великобритания начали проводить регулярные встречи, цель которых, – создание плана прекращения войны в Украине путем переговоров. Сама Украина напрямую в этих обсуждениях не участвует.

Среди тем были пункты об обязательстве Украины соблюдать нейтралитет в отношении НАТО в обмен на некоторые гарантии безопасности, а также переговоры между Украиной и Россией о будущем Крыма и Донбасса. На переговорах пытаются определить примерные параметры плана мирного урегулирования, который можно было бы предложить Украине для дальнейшего обсуждения. Ранее мы писали, что Владимир Зеленский готов к переговорам с Владимиром Путиным по отводу вражеских войск на позиции до полномасштабного вторжения, однако все усложняется новыми доказательств зверств военных РФ на украинских территориях. В понедельник, 30 мая 2022 года, состоялся телефонный разговор лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Турецкий президент заявил, что Анкара готова организовать встречу между Россией, Украиной и Организацией Объединенных Наций в Стамбуле. Также турецкая сторона готова принять участие в возможной наблюдательной миссии на территории Украины, но это произойдет после соответствующих договоренностей между Москвой и Киевом.