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04.06.2022  21:23   Дмитрий Колоней

Из-за войны рынок вакансий уменьшился в четыре раза

Рынок труда в Украине серьезно пострадал из-за вторжения РФ.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на портал Robota.ua., на сегодняшний день украинцам предлагают только 23 тысячи вакансий - это 22% от уровня, который был зафиксирован до полномасштабного вторжения ВС РФ.
 
Лидерами среди украинских регионов по предложениям по трудоустройству остаются Киев, Львов, Днепр, Одесса, Винница, и в этих городах на сегодняшний день сосредоточено около 67% всех доступных вакансий. Как отмечают специалисты, наиболее динамично восстанавливается столица, а самыми популярными вакансиями остаются ИТ, маркетинг, продажи.
 
За счет увеличения количества вакансий в сфере производства, эта категория вышла в лидеры, обогнав ИТ по количеству вакансий. По данным портала, список самых популярных вакансий в Украине и их заработные платы выглядит следующим образом:
 
Отдельно специалисты сравнили уровень зарплат за январь и июнь 2022 года и пришли к выводу, что денежное вознаграждение за труд существенно не изменилось. Как работодатели, так и кандидаты повышали предел суммы заработной платы.
 
Активность кандидатов, ищущих новое место работы, находится на отметке 73% от довоенного уровня. Ситуация, по данным портала Robota.ua, отличается в зависимости от направления и области.
 
 
 
 
Источник:   Robota.ua.
 Тэги:  агрессия россии, вакансии, украина
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