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04.06.2022  21:57   Дмитрий Колоней

Крал по всему городу: на харьковском проспекте пойман преступник-беглец (фото)

На одной из харьковских магистралей сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника.

Криминал Харьков: Пойман вор, бегавший от правосудия, на проспекте Героев Сталинграда
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, работники угрозыска, патрулируя Харьков 4 июня 2022 года, обнаружили злоумышленника  на проспекте Героев Сталинграда.
 
32-летний харьковчанин разыскивался отделом полиции №1 Харьковского РУП №1 ГУНП в Харьковской области с ноября 2021 года за кражу.
 
С 2018 года на счету мужчины несколько краж имущества по всему городу. Злоумышленника доставили в отдел полиции №1 ХРУП № для выяснения всех обстоятельств.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, кража, харьков
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