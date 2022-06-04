04.06.2022 21:57 Дмитрий Колоней

Крал по всему городу: на харьковском проспекте пойман преступник-беглец (фото)

На одной из харьковских магистралей сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника.

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на Полицию, работники угрозыска, патрулируя Харьков 4 июня 2022 года, обнаружили злоумышленника на проспекте Героев Сталинграда.

32-летний харьковчанин разыскивался отделом полиции №1 Харьковского РУП №1 ГУНП в Харьковской области с ноября 2021 года за кражу.

С 2018 года на счету мужчины несколько краж имущества по всему городу. Злоумышленника доставили в отдел полиции №1 ХРУП № для выяснения всех обстоятельств.

Источник: ГУ Нацполиции

кража, харьков Тэги: воровство