05.06.2022 06:07 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на воскресенье, 5 июня

Весь день в Харькове будет облачным. Вечером ожидается дождь.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+20°C (ощущается как +19°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +22°...+24°C (ощущается как +22°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 41%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 42%. Температура воздуха +21°...+18°C (ощущается как +18°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Приметы дня:

Много мошек в этот день – к хорошей погоде.

Много муравьев вокруг муравейника – погода будет ясная.

Духота началась уже ранним утром – к ненастью.

Трава утром сильно пахнет – к затяжному дождю.

Боярышник обильно цветет – к холодной зиме с затяжными морозами.

Напомним, лето 2022 года, по прогнозам синоптиков, ознаменуется значительными погодными перепадами.