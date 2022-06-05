Прогноз погоды в Харькове на воскресенье, 5 июня

Весь день в Харькове будет облачным. Вечером ожидается дождь.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+20°C (ощущается как +19°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +22°...+24°C (ощущается как +22°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 41%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 42%. Температура воздуха +21°...+18°C (ощущается как +18°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.
Напомним, лето 2022 года, по прогнозам синоптиков, ознаменуется значительными погодными перепадами.
Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Возможны ошибки из-за торопливости, но в целом вы сумеете удержать ситуацию под контролем.
Весь день в Харькове будет облачным. Вечером ожидается дождь.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
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