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05.06.2022  06:07   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на воскресенье, 5 июня

Весь день в Харькове будет облачным. Вечером ожидается дождь.

хтз трактор харьков

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+20°C (ощущается как +19°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +22°...+24°C (ощущается как +22°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 41%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вечером  пасмурно, вероятность осадков 42%. Температура воздуха +21°...+18°C (ощущается как +18°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Приметы дня:

  • Много мошек в этот день – к хорошей погоде.
  • Много муравьев вокруг муравейника – погода будет ясная.
  • Духота началась уже ранним утром – к ненастью.
  • Трава утром сильно пахнет – к затяжному дождю.
  • Боярышник обильно цветет – к холодной зиме с затяжными морозами.

Напомним, лето 2022 года, по прогнозам синоптиков, ознаменуется значительными погодными перепадами.

 

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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