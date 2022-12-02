02.12.2022 11:50 Віталій Хінєвіч
ТОП-10 вакансій у Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 2 грудня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1000 вакансій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Повідомляється, що в ХОВА назвали ТОП-10 вакансій, які найбільше затребувані цього тижня:
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водій автотранспортних засобів – 30000 грн;
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інженер-конструктор - 18000 грн;
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електрогазозварник - 15800 грн;
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слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування - 15700 грн;
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електромонтер контактної мережі - 12403 грн;
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кондитер - 12000 грн;
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диспетчер - 9000 грн;
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оператор з добування нафти й газу - 8000 грн;
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керівник гуртка - 7522 грн;
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обліковець - 6900 грн.
Варто зазначити, що з повним переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
А також з питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0730559824, 0985670576; 0990562800; 0951387296, 0990208721.
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