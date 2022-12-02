    
Главная Новини Харкова Суспільство ТОП-10 вакансій у Харківській області: що пропонують роботодавці
02.12.2022  11:50   Віталій Хінєвіч

ТОП-10 вакансій у Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 2 грудня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1000 вакансій.

робота Харків
 
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що в ХОВА назвали ТОП-10 вакансій, які найбільше затребувані цього тижня:
 
  • водій автотранспортних засобів – 30000 грн;
  • інженер-конструктор - 18000 грн;
  • електрогазозварник - 15800 грн;
  • слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування - 15700 грн;
  • електромонтер контактної мережі - 12403 грн;
  • кондитер - 12000 грн;
  • диспетчер - 9000 грн;
  • оператор з добування нафти й газу - 8000 грн;
  • керівник гуртка - 7522 грн;
  • обліковець - 6900 грн.
Варто зазначити, що з повним переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
 
А також з питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0730559824, 0985670576; 0990562800; 0951387296, 0990208721.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, вакансии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.12 Надзвичайні події Ракета пошкодила будинок, але не завадила весіллю: у селі Клугино-Башкирівка провели захід 02.12 Надзвичайні події Списки колаборантів та зрадників одного з районів Харківщині знайшли у кинутій схованці окупантів 02.12 Надзвичайні події Під час окупації села чоловік побив свого знайомого
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 