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14.12.2022  12:59   Рита Парфенова

Харківському лабцентру потрібні керівники та журналісти

Декілька вакансій відкриті Державній установі "Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України"

вакансія

Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

Повідомляється про наявність вакансій:

  • заступник генерального директора з економічних питань;
  • заступник генерального директора з технічних питань;
  • інспектор відділу кадрів;
  • журналісти;
  • інженер з охорони праці.

На підприємстві зауважили, що за додатковою інформацією слід звертатись за телефоном 3153286, Тимошенко Валерія Вікторівна.

Нагадаємо, станом на 2 грудня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1000 вакансій.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  вакансии, холц, харьков
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