14.12.2022 12:59 Рита Парфенова

Харківському лабцентру потрібні керівники та журналісти

Декілька вакансій відкриті Державній установі "Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України"

Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

Повідомляється про наявність вакансій:

заступник генерального директора з економічних питань;

заступник генерального директора з технічних питань;

інспектор відділу кадрів;

журналісти;

інженер з охорони праці.

На підприємстві зауважили, що за додатковою інформацією слід звертатись за телефоном 3153286, Тимошенко Валерія Вікторівна.

Нагадаємо, станом на 2 грудня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1000 вакансій.