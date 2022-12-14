Харківському лабцентру потрібні керівники та журналісти

Декілька вакансій відкриті Державній установі "Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України"
Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
Повідомляється про наявність вакансій:
На підприємстві зауважили, що за додатковою інформацією слід звертатись за телефоном 3153286, Тимошенко Валерія Вікторівна.
Нагадаємо, станом на 2 грудня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1000 вакансій.
Комментариев: 0
Головним ключем до успіху стане доброзичлива товариськість, причому домогтися компромісу, рішення на свою користь або сприяння оточуючих вам буде легшим за звичайний.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний снігопад до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається.
Щороку з 2006 року в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
влажность:
давление:
ветер: