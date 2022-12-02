У місті на Харківщині встановлять новорічну ялинку

Цього року Чугуїв не відмовлятиметься від новорічної ялинки та святкової ілюмінації.
Про це у своєму зверненні розповіла Міський голова Чугуєва Галина Мінаєва, повідомляє РЕДПОСТ.
«Життя триває, воно не стоїть на місці. Коли йдеться саме про новорічні свята, я вважаю, що ми маємо це зробити. Саме на підготовку до новорічних свят ми не витратимо жодної копійки з бюджету. Буде встановлена ялинка на площі, фотозони, шари, що світяться. Прикрашено деякі вулиці», — сказала Мінаєва.
Мер пообіцяла, що жодних додаткових коштів із бюджету не витратять – усі прикраси вже використовувалися в громаді у минулі роки.
«Постійно та чи інша територія не висвітлюватиметься. Про режим освітлення ми ще говоритимемо, але зробимо це в розумних межах», — додала Галина Мінаєва.
Нагадаємо, цього року на харків'ян чекає святковий новорічний сюрприз у метро.
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