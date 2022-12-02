    
Главная Новини Харкова Суспільство У місті на Харківщині встановлять новорічну ялинку
02.12.2022  12:11   Рита Парфенова

У місті на Харківщині встановлять новорічну ялинку

Цього року Чугуїв не відмовлятиметься від новорічної ялинки та святкової ілюмінації.

Новорічну ялинку та прикраси у місті, незважаючи на військові дії, встановлять.

Про це у своєму зверненні розповіла Міський голова Чугуєва Галина Мінаєва, повідомляє РЕДПОСТ.

«Життя триває, воно не стоїть на місці. Коли йдеться саме про новорічні свята, я вважаю, що ми маємо це зробити. Саме на підготовку до новорічних свят ми не витратимо жодної копійки з бюджету. Буде встановлена ​​ялинка на площі, фотозони, шари, що світяться. Прикрашено деякі вулиці», — сказала Мінаєва.

Мер пообіцяла, що жодних додаткових коштів із бюджету не витратять – усі прикраси вже використовувалися в громаді  у минулі роки.

«Постійно та чи інша територія не висвітлюватиметься. Про режим освітлення ми ще говоритимемо, але зробимо це в розумних межах», — додала Галина Мінаєва.

Нагадаємо, цього року на харків'ян чекає святковий новорічний сюрприз у метро.

Источник:   Телеграм/Галина Мінаєва
 Тэги:  новый год, елка, харькуов, чугуев
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.12 Суспільство На харків'ян чекатиме святковий новорічний сюрприз у метро, – Ігор Терехов 07.02 Медицина Коронавирус: Новый год вызвал волну заболевших ковидом в Азии 30.01 Lifestyle Как загадать желание на китайский Новый год 2022, чтобы оно сбылось
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 