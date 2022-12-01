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01.12.2022  10:12   

На харків'ян чекатиме святковий новорічний сюрприз у метро, – Ігор Терехов

Цього року міська новорічна ялинка спуститься до Харківського метрополітену.


t.me

Як цього року у Харкові планують відзначати новорічні свята, розповів Харкввський міський голова Ігор Терехов, повідомляє РЕДПОСТ

«З метою безпеки ми цього року ялинку на площі ставити не будемо. При цьому ми розуміємо, що діти хочуть і чекають на свято Нового року. Тому з метою тієї ж безпеки ми святкові заходи перенесемо під землю, у метро. І це буде одним із сюрпризів для харків'ян. А велику шикарну ялинку поставимо вже після нашої перемоги», - сказав Терехов.

Раніше у Харківській міській раді розповіли, чи цього року встановлюватимуть ялинку на площі Свободи.

Новини Харкова: на харків'ян чекатиме новорічний сюрприз у метро

Новини Харкова: на харків'ян чекатиме новорічний сюрприз у метро

Тэги:  новый год, елка, харьков
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