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01.12.2022  09:43   Рита Парфенова

Ворог збільшив інтенсивність обстрілів Харківщини

У Куп‘янському районі у кілька разів збільшилася інтенсивність обстрілів.


РЕДПОСТ

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Протягом доби росіяни постійно наносили артилерійські удари по населених пункту прикордонних громад району. Виникали пожежі в будинках, господарчих спорудах, складах, є влучання по відкритих територіях.

Під обстрілами також прикордонні Вовчанська та Липецька громади - горіли гаражі, пошкоджені фасади приватних будинків.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги - без  постраждалих.

Нагалдаємо, за минулу добу під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 18 населених пунктів Харківщини.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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