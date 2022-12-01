Ворог збільшив інтенсивність обстрілів Харківщини

У Куп‘янському районі у кілька разів збільшилася інтенсивність обстрілів.
Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
Протягом доби росіяни постійно наносили артилерійські удари по населених пункту прикордонних громад району. Виникали пожежі в будинках, господарчих спорудах, складах, є влучання по відкритих територіях.
Під обстрілами також прикордонні Вовчанська та Липецька громади - горіли гаражі, пошкоджені фасади приватних будинків.
За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги - без постраждалих.
Нагалдаємо, за минулу добу під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 18 населених пунктів Харківщини.
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