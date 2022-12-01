01.12.2022 09:25 Рита Парфенова
З 1 грудня у Харкові відкриваються пункти видачі гарячої їжи: адреси
Гарячу їжу будуть готувати та відавати усім бажаючим у 35 школах міста Харькова.
Фото з відкритих джерел
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міськраду, пункти видачі гарячої їжи почнуть роботу с 1 грудня.
Їжу зможуть отримати усі бажаючі щодня з 11:00 до 14:00. Для цього потрібно буде взяти з собою посуд.
Харків’яни зможуть отримати їжу у таких пунктах:
Основ’янський район
-
школа №12 (вул. Чугуївська, 35-а);
-
школа №34 (вул. Локомотивна, 2);
-
школа №53 (вул. Грозненська, 48);
Київський район
-
школа №4 (вул. Лермонтовська, 15/17);
-
школа №37 (вул. Академіка Проскури, 3-а);
-
школа №100 (вул. Лісопаркова, 111);
-
школа №107 (вул. Барабашова, 38-б);
-
школа №172 (вул. Метробудівників, 17);
Холодногірський район
-
школа №87 (вул. Башкірська, 2);
-
школа №152 (вул. Волонтерська, 57);
-
школа №171 (вул. Кам’янець-Подільська, 23);
Немишлянський район
-
школа №74 (вул. Туркестанська, 1);
-
школа №72 (пр. Героїв Харкова, 24-б);
-
школа №160 (вул. Танкопія, 1);
-
школа №14 (вул. Амосова, 20);
Слобідський район
-
школа №82 (пр. Героїв Сталінграду, 171Б);
-
школа №95 (вул. Ньютона, 137);
-
школа №151 (вул. Дніпровська, 10);
-
школа №68 (вул. Зернова, 12-а);
-
школа №90 (пр. Гагаріна, 207);
Шевченківський район
-
школа №6 (вул. Римарська, 11);
-
школа №135 (вул. Сумгаїтська, 1);
-
школа №150 (вул. Ахсарова, 3-а);
Салтівський район
-
школа №23 (вул. Тюринська, 40-а);
-
школа №64 (вул. Р. Плоходька, 5-в);
-
школа №98 (пров. Писемського, 5);
-
школа №122 (вул. Бучми, 34-г);
-
школа №139 (вул. Гвардійців Широнінців, 40-ж);
Індустріальний район
-
школа №75 (вул. Шарікова, 46);
-
школа №85 (вул. Зубарєва, 29);
-
школа №104 (вул. Бібліка, 55);
-
школа №168 (вул. Велика Кільцева, 12);
Новобаварський район
-
школа №93 (пр. Ново-Баварський, 89-а);
-
школа №153 (вул. Академіка Богомольця, 15);
-
школа №162 (вул. Пермська, 13).
Нагадаємо, для облаштування пунктів обігріву в Харкові виділять додаткові кошти.
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