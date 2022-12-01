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01.12.2022  09:25   Рита Парфенова

З 1 грудня у Харкові відкриваються пункти видачі гарячої їжи: адреси

Гарячу їжу будуть готувати та відавати усім бажаючим у 35 школах міста Харькова.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міськраду, пункти видачі гарячої їжи почнуть роботу с 1 грудня.

Їжу зможуть отримати усі бажаючі щодня з 11:00 до 14:00. Для цього потрібно буде взяти з собою посуд.

Харків’яни зможуть отримати їжу у таких пунктах:

Основ’янський район

  • школа №12 (вул. Чугуївська, 35-а);
  • школа №34 (вул. Локомотивна, 2);
  • школа №53 (вул. Грозненська, 48);

Київський район

  • школа №4 (вул. Лермонтовська, 15/17);
  • школа №37 (вул. Академіка Проскури, 3-а);
  • школа №100 (вул. Лісопаркова, 111);
  • школа №107 (вул. Барабашова, 38-б);
  • школа №172 (вул. Метробудівників, 17);

Холодногірський район

  • школа №87 (вул. Башкірська, 2);
  • школа №152 (вул. Волонтерська, 57);
  • школа №171 (вул. Кам’янець-Подільська, 23);

Немишлянський район

  • школа №74 (вул. Туркестанська, 1);
  • школа №72 (пр. Героїв Харкова, 24-б);
  • школа №160 (вул. Танкопія, 1);
  • школа №14 (вул. Амосова, 20);

Слобідський район

  • школа №82 (пр. Героїв Сталінграду, 171Б);
  • школа №95 (вул. Ньютона, 137);
  • школа №151 (вул. Дніпровська, 10);
  • школа №68 (вул. Зернова, 12-а);
  • школа №90 (пр. Гагаріна, 207);

Шевченківський район

  • школа №6 (вул. Римарська, 11);
  • школа №135 (вул. Сумгаїтська, 1);
  • школа №150 (вул. Ахсарова, 3-а);

Салтівський район

  • школа №23 (вул. Тюринська, 40-а);
  • школа №64 (вул. Р. Плоходька, 5-в);
  • школа №98 (пров. Писемського, 5);
  • школа №122 (вул. Бучми, 34-г);
  • школа №139 (вул. Гвардійців Широнінців, 40-ж);

Індустріальний район

  • школа №75 (вул. Шарікова, 46);
  • школа №85 (вул. Зубарєва, 29);
  • школа №104 (вул. Бібліка, 55);
  • школа №168 (вул. Велика Кільцева, 12);

Новобаварський район

  • школа №93 (пр. Ново-Баварський, 89-а);
  • школа №153 (вул. Академіка Богомольця, 15);
  • школа №162 (вул. Пермська, 13).

Нагадаємо, для облаштування пунктів обігріву в Харкові виділять додаткові кошти.

Источник:   ХМР
 Тэги:  пункт незламності, еда, харьков
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