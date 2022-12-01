01.12.2022 08:54 Рита Парфенова

Двоє людей загинули на пожежах у Харкові та Люботині

У останній день осені на Харківщині сталося дві пожежі, в яких загинули люди.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-сліжбу ДСНС України в Харківській області, за добу трапилось 2 пожежі з побутових причин, на яких загинули 2 людини.

О 14:56 на вулиці Конєва, 8 міста Харків горіла житлова двоповерхівка на площі 80 кв.м. Під час гасіння рятувальники виявили тіло жінки віком близько 60 років.

А о 21:53 сталась пожежа площею 150 кв.м. у приватному будинку, розташованому на вул. Гончара, 5 у м. Люботин. Там загинув 68-річний чоловік.

Причини виникнення пожеж в обидвох випадках наразі з’ясовуються.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 30 листопада по 1 грудня 2022 року зафіксовано чотири пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів.