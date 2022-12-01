01.12.2022 09:25 Олександра Жук

На Північній Салтівці в Харкові готують до зими об'єкти соціальної сфери (фото)

На Північній Салтівці волонтери готують до зими пошкоджені під час бомбардувань об'єкти соціальної сфери.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ



Приміром, роботи ведуться в одній з місцевих поліклінік: зараз будівлю консервують на зиму. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТПриміром, роботи ведуться в одній з місцевих поліклінік: зараз будівлю консервують на зиму.

"Во всех поврежденных окнах мы вынимаем осколки стекол и закрываем листами ОСБ. Вставляем по размеру, а щели задуваем. Задача не допустить попадания влаги и холодного ветра" - розповідає волонтер Олексій Пуртов.

За кількасот метрів від поліклініки ще одна бригада волонтерів працює на потрощеній російською армією школі. Вікна в навчальному закладі вже закриті. Залишилося полагодити покрівлю. Волонтери нарахували тут сім отворів від влучань різного типу снарядів.

"Ми готуємо дах для того, щоб він теж зберіг те, що можна зберегти. Закриваємо ці дірки - прильоти, що були від ворожих снарядів, мін, бомб. Зараз ми робимо каркас. Вкриваємо його дошкою. Потім рубероїдом, потім просмолимо. Постараємось зробити те, що в наших силах, щоб зберегти, що залишилося" - розповідає Василь Зарицький.

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