01.12.2022 08:09 Рита Парфенова

Харків на ранок 1 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 30 листопада по 1 грудня 2022 року зафіксовано чотири пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 1 грудня.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Харківському, Куп’янському та Чугуївському районах області.



Близько 16:00 ворог обстріляв селище Липці Харківського району. Внаслідок влучання у житлову зону у 2-х чотириповерхових будинках пошкоджено фасади, вибиті вікна перебита мережа газопостачання, а також сталась пожежа у 3-х гаражах. Її площа склала 10 кв.м. На місці події працювали рятувальники 33-го Державного пожежно-рятувального посту та 22-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС, котрі о 16:22 локалізували вогонь та о 16:52 ліквідували його.



О 16:50 на території села Кіндрашівка Куп’янської громади ворожий снаряд влучив у приватну господарчу будівлю, яка загорілась. Площа пожежі склала 40 кв.м. Рятувальникам 44-ї ДПРЧ знадобилось біля години часу, аби приборкати вогонь.



О 22:53 у селі Вовчанські Хутори Вовчанської громади влучання окупаційних військ спричинило пожежу у лазні на території приватного домоволодіння. Вона горіла на площі 42 кв.м. Для ліквідації вогню рятувальникам 47-ї ДПРЧ також знадобилось біля 1 години.



О 04:45 була обстріляна тракторна бригада у селі Безмятежне Шевченківської громади. Загорілась суха трава на площі 20 кв.м. З пожежею впорались місцеві до прибуття рятувальників.



Двічі рятувальники виїздили на перевірку місць влучання ворожих снарядів. У селі Кіндрашівка та м. Куп’янську Куп’янської громади ворог завдав шкоди приватним домоволодінням. Пожеж не зафіксовано.



Загалом за добу з 30 листопада по 1 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів, з яких:

15 – на ліквідацію пожеж, з яких 4 були спричинені ворожими обстрілами;

8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

6 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 73 вибухонебезпечні предмети.



Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 20 тон питної води.

Нагадаємо, 30 листопада окупанти здійснили артилерійські обстріли Куп'янська та Козачої Лопані.