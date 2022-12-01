01.12.2022 07:30 Рита Парфенова

1 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначається щорічно 1 грудня відповідно до рішення ВООЗ та рішення Генеральної Асамблеї ООН, прийнятих у 1988 році.

Коли вперше діагностували СНІД, його назвали «чумою ХХ століття». Вік пройшов, а хвороба, як і раніше, загрожує існуванню людства.



5 червня 1981 року Американський Центр контролю за захворюваннями зареєстрував нову хворобу – СНІД (синдром набутого імунодефіциту). Перший діагноз було поставлено 1983 року. Протягом двох місяців хворий помер. Сьогодні за добу у світі чотириста тисяч людей заражається цією хворобою.



Символом боротьби зі СНІДом є червона стрічка, жодна акція у цій галузі не обходиться зараз без неї.



* * *



В Україні 1 грудня відзначають День працівників прокуратури.



Свято було встановлено у 2000 році з огляду на роль органів прокуратури України у зміцненні законності, захисту прав людини та громадянина, а також внесок працівників прокуратури у справу формування України як правової держави.

Прикмети дня

У перший день зими вшановується пам'ять святих Платона і Романа. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода хороша, то буде йти дощ. Якщо з ранку тепло – значить бути ростепелям на початку зими, холод та завірюха опівдні – такою буде і середина зими, а якщо надвечір завиє, закрутить хуртовину – то піде від нас зима неохоче, з погрозами.



За давньою традицією, до святих мучеників Платону та Роману зверталися з проханнями покращити матеріальне становище. Для цього потрібно було 1 грудня взяти монетку найбільшого номіналу і, тримаючи її в руках, сказати: «Платон та Роман насипте мені грошей повну кишеню». Тепер заговорену монету потрібно протягом року носити із собою та не витрачати.

Також цього дня

1800 року Вашингтон став столицею Сполучених Штатів Америки.



1903 – на екрани вийшов перший вестерн "Велике пограбування поїзда".



1935 – народився Вуді Аллен (справжнє ім'я – Аллен Стюарт Кенегсберг), американський кінорежисер, письменник, актор, продюсер, автор легендарних «інтелектуальних комедій». І хоча його роботи – це ніби некомерційне кіно, проте на «Оскари» його номінують регулярно.



1953 – у Чикаго вийшов перший номер журналу Playboy. Перший номер "Плейбоя" прикрасив знімок оголеної Мерилін Монро з еротичного календаря за 1949 рік. У різні роки для журналу позували Мерилін Монро, Елізабет Тейлор, Сінді Кроуфорд, Памела Андерсон та інші відомі жінки.



1959 – 12 країн (Аргентина, Австралія, Бельгія, Великобританія, Чилі, Франція, Японія, Нова Зеландія, Норвегія, ПАР, СРСР та США) уклали Договір про Антарктику, згідно з яким заборонено використання Антарктиди в будь-яких військових цілях.



1989 – Зустріч у Ватикані Папи Івана Павла ІІ з керівником СРСР Михайлом Горбачовим розпочала офіційну легалізацію Української Греко-Католицької Церкви.



1991 – Понад 90 % відсотків із 32 мільйонів громадян України, які 1 грудня 1991 року взяли участь у Всеукраїнському референдумі, висловилися за незалежність своєї країни.



2009 – у Євросоюзі набув чинності Лісабонський договір. Він був покликаний замінити собою Конституцію ЄС, що не набула чинності, і внести зміни до чинних угод про Європейський Союз з метою реформування системи управління ЄС.



2012 – оприлюднена Українська хартія вільної людини.



2013 – у відповідь на спробу силового розгону Євромайдану мільйонна демонстрація у Києві, сутички біля Адміністрації Президента України та початок Революції гідності.

Іменини відзначають

Миколай, Платон, Роман.