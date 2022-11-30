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30.11.2022  15:30   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли Куп'янськ і Козачу Лопань

Ворог продовжує обстрілювати Харківську область.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що 30 листопада близько 7:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл Куп'янська. Внаслідок пошкодження отримав будинок культури та приватний будинок.
 
У Козачій Лопані внаслідок обстрілів ЗС РФ зруйновано 4 квартири багатоквартирного будинку. 
 
Для забезпечення належного розслідування російських воєнних злочинів прокурорами спільно зі слідчими поліціі проводяться необхідні слідчі дії.
 
Порушено кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, у Харкові на міні підірвалася людина.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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