30.11.2022 15:30 Віталій Хінєвіч
Окупанти обстріляли Куп'янськ і Козачу Лопань
Ворог продовжує обстрілювати Харківську область.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Повідомляється, що 30 листопада близько 7:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл Куп'янська. Внаслідок пошкодження отримав будинок культури та приватний будинок.
У Козачій Лопані внаслідок обстрілів ЗС РФ зруйновано 4 квартири багатоквартирного будинку.
Для забезпечення належного розслідування російських воєнних злочинів прокурорами спільно зі слідчими поліціі проводяться необхідні слідчі дії.
Порушено кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.
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