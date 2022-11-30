30.11.2022 15:55 Віталій Хінєвіч

У Харкові пройде марафон з нагоди 300-річчя Сковороди

Учнів закладів освіти та їхніх батьків запрошують долучитися до ініціативи та надіслати свої матеріали.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що марафон «Григорій Сковорода крізь призму сучасності» пройде у грудні в Харкові.

Як повідомили у Департаменті освіти, протягом місяця в спільнотах Департаменту освіти (телеграм-каналі «Харків надихає» та соціальній мережі «Facebook») розміщуватимуться матеріали, напрацьовані учасниками освітнього процесу до 300-річчя з дня народження філософа.

Учнів закладів освіти та їхніх батьків запрошують долучитися до ініціативи та надіслати свої матеріали на електронну адресу: [email protected] на теми: «Погляд на особистість Григорія Сковороди крізь призму об’єктива» (фотороботи); «Спадщина Григорія Сковороди та сучасність» (індивідуальні та колективні буктрейлери); «Григорій Сковорода: життєвий шлях і творча спадщина» (асоціативні головоломки (наприклад, кроссенси) та хмари слів); «Афоризми Григорія Сковороди очима покоління альфа» (поробки, аплікації, колажі тощо).

З вимогами до робіт та детальнішою інформацією можна ознайомитися на сайті Департаменту освіти.