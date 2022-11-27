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27.11.2022  21:30   Віталій Хінєвіч

Джаз та лекція пройде в Харкові з нагоди 300-річчя Сковороди

У Харкові пройде культурний захід, на якому відбудеться презентація книги, лекція та джазовий виступ.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський ЛітМузей.
 
Харківський ЛітМузей проведе лекцію "Сім байок про музичну історію Харкова від Сковороди до Жадана" і концерт "Сковорода – Джаз".
 
«В концерті "Сковорода – Джаз" прозвучать зразки старовинного пісенного фольклору Харківщини, а саме календарно-обрядові, козацькі, чумацькі пісні, що були записані етнографами та фольклористами в експедиціях Слобожанщиною у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття»,- зазначають на сторінці в Facebook Харківського ЛітМузею.
 
Захід пройде 3 грудня спільно з ХНУМ імені І.П. Котляревського. Для участі необхідно зареєструватись за посиланням.
 
Нагадаємо, Музей історії України у Другій світовій війні поповнився експонатами з Харківської області.
 
Источник:   Харківський ЛітМузей
 Тэги:  харьков, джаз, сковорода
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