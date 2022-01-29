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29.01.2022  19:38   Илья Романов

В Харькове проходит концерт джазовой музыки из цикла «Джазовые вечера с Сергеем Давыдовым»

Город без Jazza - не City ни разу! В Харьковской филармонии проходит первый в этом году концерт из цикла «Джазовые вечера с Сергеем Давыдовым».


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В открытии концерта принял участие Харьковский городской голова Игорь Терехов. Он представил зрителям признанных во всем мире джазовых музыкантов.
 
Так, сегодня для харьковчан играли призеры и победители заграничных джазовых конкурсов Себастьян Грещук (труба) из Швейцарии, украинцы Яков Цветинский (флюгельгорн) и Денис Мороз (контрабас), а также американский барабанщик Фрэнк Паркер и гуру фортепианного джаза в Харькове Сергей Давыдов.
 
Они представили зрителям импровизации на стандартные и оригинальные авторские темы.
 
«Та традиция, которая у нас продолжается, проведение джазовых вечеров - это очень здорово. Это в очередной раз доказывает, что Харьков - культурный, умный и очень интеллигентный город», - сказал в приветственной речи Игорь Терехов. 
 
Мэр города также отметил, традиция проведения джазовых концертов и фестивалей будет продолжена.

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Тэги:  джаз, концерт, филармония, игорь терехов, харьков
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