29.01.2022 18:40

В Харькове на 30 января запланировано отключение электричества: ищите свой адрес

В воскресенье, 30 января 2022 года, в Харькове отключат электричество в части домов Южного района электрических сетей города.



Фото из открытых источников

Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.

В воскресенье, 30 января, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:

Южный район: пер.Цыгаревский , 13;

, 13; ул.Москалевская , 57/59; 59;

, 57/59; 59; б-р.Нетиченский , 23;

, 23; в-д.Полтавский , 1; 3; 4/2;

, 1; 3; 4/2; ул.Батуринская, 10; 13; 14; 15; 16; 16А; 17; 17/12; 18; 2; 21; 23; 26; 27; 28; 3; 30; 4; 5; 6; 6А; 7; 8; 8А; 9;

10; 13; 14; 15; 16; 16А; 17; 17/12; 18; 2; 21; 23; 26; 27; 28; 3; 30; 4; 5; 6; 6А; 7; 8; 8А; 9; ул.Валерьяновская , 1; 1А; 101; 105; 109; 12; 13; 14А; 15; 15А; 17; 18; 19; 19А; 20; 21; 22; 23А; 23Б; 24; 25; 26; 28; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 37; 39; 39/2; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 47А; 48; 49; 5-7; 50; 51; 52; 53; 55; 56; 57; 58; 58-56/20; 59; 6; 60; 61; 62; 64; 67; 67А; 68; 69; 7; 70; 70А; 71; 72; 74; 75; 76; 77; 79; 8; 80; 81; 82; 83; 83А; 85; 87; 89; 91; 93; 93А; 95; 99;

, 1; 1А; 101; 105; 109; 12; 13; 14А; 15; 15А; 17; 18; 19; 19А; 20; 21; 22; 23А; 23Б; 24; 25; 26; 28; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 37; 39; 39/2; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 47А; 48; 49; 5-7; 50; 51; 52; 53; 55; 56; 57; 58; 58-56/20; 59; 6; 60; 61; 62; 64; 67; 67А; 68; 69; 7; 70; 70А; 71; 72; 74; 75; 76; 77; 79; 8; 80; 81; 82; 83; 83А; 85; 87; 89; 91; 93; 93А; 95; 99; ул.Гольдберговская , 10; 101; 103; 105; 107; 108; 109А; 109Б; 110; 111; 114; 115; 117; 117А; 119; 12; 123; 123/2; 125; 13А; 16; 2Б; 25; 26; 26А; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 44; 45; 46; 48; 49; 50; 51; 54; 57; 59; 6; 61; 62; 62А; 63; 64; 65/67; 66; 69; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 8; 82; 84; 86; 88; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99;

, 10; 101; 103; 105; 107; 108; 109А; 109Б; 110; 111; 114; 115; 117; 117А; 119; 12; 123; 123/2; 125; 13А; 16; 2Б; 25; 26; 26А; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 44; 45; 46; 48; 49; 50; 51; 54; 57; 59; 6; 61; 62; 62А; 63; 64; 65/67; 66; 69; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 8; 82; 84; 86; 88; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; ул.Грековская, 57А;

57А; ул.Квиткинская , 10; 11; 12; 14; 14Б; 16; 17; 1/79; 20; 20А; 24; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 30А; 31; 32; 34; 35; 35А; 38; 4; 41; 42; 4/24; 44; 46; 47; 48; 5; 50; 6; 8; 9;

, 10; 11; 12; 14; 14Б; 16; 17; 1/79; 20; 20А; 24; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 30А; 31; 32; 34; 35; 35А; 38; 4; 41; 42; 4/24; 44; 46; 47; 48; 5; 50; 6; 8; 9; ул.Киевская, 10; 11; 12; 13; 16; 17; 17/24; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 26; 28; 3; 30; 32; 4; 4А; 5; 7; 8; 9; 9А;

10; 11; 12; 13; 16; 17; 17/24; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 26; 28; 3; 30; 32; 4; 4А; 5; 7; 8; 9; 9А; ул.Миргородская , 1; 10; 11; 12; 13; 15; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 23; 23А; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 29А; 3; 30; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

, 1; 10; 11; 12; 13; 15; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 23; 23А; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 29А; 3; 30; 4; 5; 6; 7; 8; 9; ул.Молочная , 48; 56; 58;

, 48; 56; 58; ул.Москалевская , 61; 61/63; 91;

, 61; 61/63; 91; ул.Полтавская, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 24; 25; 26; 26А; 27; 3; 31; 31Б; 33; 35; 37; 39; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 24; 25; 26; 26А; 27; 3; 31; 31Б; 33; 35; 37; 39; 4; 5; 6; 7; 8; 9; ул.Смольная, 26;

26; ул.Уграицкого, 18; 19; 6;

18; 19; 6; ул.Украинская , 11; 12; 14; 15; 16; 18; 2; 20; 21; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 5; 6; 7; 7В; 8/10; 9;

, 11; 12; 14; 15; 16; 18; 2; 20; 21; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 5; 6; 7; 7В; 8/10; 9; пер.Сидельниковский, 22; 24

22; 24 в-д.Цыгаревский , 8;

, 8; ул.Абумовская , 10; 1/1; 12; 13; 14; 15; 17; 17А; 18; 2; 20; 22; 4; 5; 6; 7; 8; 8А; 9;

, 10; 1/1; 12; 13; 14; 15; 17; 17А; 18; 2; 20; 22; 4; 5; 6; 7; 8; 8А; 9; ул.Свободная, 1; 10; 11; 13; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 9А;

1; 10; 11; 13; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 9А; ул.Гольдберговская , 84;

, 84; ул.Казацкая , 10; 11; 11А; 12; 12/1; 13; 13А; 14; 14А; 15; 3А; 4; 6; 6А; 7; 8; 9;

, 10; 11; 11А; 12; 12/1; 13; 13А; 14; 14А; 15; 3А; 4; 6; 6А; 7; 8; 9; ул.Кочубеевская , 3; 5;

, 3; 5; ул.Краматорская , 1; 10; 11; 11/24; 12; 12А; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

, 1; 10; 11; 11/24; 12; 12А; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; ул.Москалевская, 93;

93; ул.Новодесятисаженная , 1; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 29Б; 3; 31; 4; 5; 6; 7; 8Б; 9;

, 1; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 29Б; 3; 31; 4; 5; 6; 7; 8Б; 9; ул.Онежская , 10; 11; 13; 13А; 3; 4; 5; 6; 8; 9;

, 10; 11; 13; 13А; 3; 4; 5; 6; 8; 9; ул.Основянская , 1; 10; 100; 101; 102; 103; 104; 106; 108; 11; 110; 112; 114; 116; 118; 12; 120; 122; 124; 128; 130; 132; 13/20; 13/25; 134; 136; 18; 18А; 19; 2; 20; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 3; 30; 30А; 32; 32Б; 34; 34Б; 36; 36А; 36Б; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 49; 49А; 5; 5А; 5В; 51; 54; 56; 58; 59; 6; 60; 61; 63; 63А; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 69А; 7; 71; 72; 73; 75; 75А; 76; 77; 79; 8; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 9; 90; 91; 93; 95; 95А; 97; 98;

, 1; 10; 100; 101; 102; 103; 104; 106; 108; 11; 110; 112; 114; 116; 118; 12; 120; 122; 124; 128; 130; 132; 13/20; 13/25; 134; 136; 18; 18А; 19; 2; 20; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 3; 30; 30А; 32; 32Б; 34; 34Б; 36; 36А; 36Б; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 49; 49А; 5; 5А; 5В; 51; 54; 56; 58; 59; 6; 60; 61; 63; 63А; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 69А; 7; 71; 72; 73; 75; 75А; 76; 77; 79; 8; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 9; 90; 91; 93; 95; 95А; 97; 98; ул.Полтавская , 24;

, 24; ул.Стародесятисаженная , 14; 14/2;

, 14; 14/2; наб.Основянская , 2; 3; 4; 5;

, 2; 3; 4; 5; пер.Основянский , 31;

, 31; ул.Дудковская , 10А; 11; 12/1; 13А; 14/1; 15/1; 18/1; 19/1; 20; 22А; 22/1; 24; 24/1; 25/1; 7/1; 8/1; 9А; 9/1; г.Харьков, ул.Дудковская;

, 10А; 11; 12/1; 13А; 14/1; 15/1; 18/1; 19/1; 20; 22А; 22/1; 24; 24/1; 25/1; 7/1; 8/1; 9А; 9/1; г.Харьков, ул.Дудковская; ул.Грековская , 57А;

, 57А; ул.Квиткинская , 10; 11; 12; 14; 14Б; 16; 17; 1/79; 20; 20А; 24; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 30А; 31; 32; 34; 35; 35А; 38; 4; 41; 42; 44; 46; 47; 48; 5; 50; 6; 8; 9;

, 10; 11; 12; 14; 14Б; 16; 17; 1/79; 20; 20А; 24; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 30А; 31; 32; 34; 35; 35А; 38; 4; 41; 42; 44; 46; 47; 48; 5; 50; 6; 8; 9; ул.Круговая , 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 3; 31; 33; 35; 37; 39; 4; 41; 43; 45; 47; 5; 6; 7; 8; 9;

, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 3; 31; 33; 35; 37; 39; 4; 41; 43; 45; 47; 5; 6; 7; 8; 9; ул.Миргородская , 23А;

, 23А; ул.Основянская , 90;

, 90; ул.Смольная , 26;

, 26; пер.Цыгаревский, 1; 14; 16; 17; 18; 19; 2; 21; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 31/42; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 50; 52; 54; 56; 5/7; 8; 9; 9/7. Напомним, 29 января 2022 года в Харькове отключали электричество в части домов Центрального раона электрических сетей города.