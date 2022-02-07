07.02.2022 17:05 Евгений Клочко

В Харькове планируется масштабное отключение электричества 8 февраля: адреса

Во вторник, 8 февраля 2022 года, в Харькове отключат электричество в части домов трех районов города.



Фото из открытых источников

Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.

Во вторник, 8 февраля, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:

Северный район: ул.Буковая, 1; 10; 10А; 11; 13/1; 13/2; 15; 15А; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22А; 22/1; 22/2; 23; 23А; 24; 24А; 25; 25А; 25Б; 26; 27; 28; 28А; 29; 30; 37; 4; 4Б; 41; 42; 43; 44; 5; 5/1; 6; 64; 7; 8; 9; 9/1. Салтовский район: ул.Артема Веделя , 11; 11А; 13А; 3; 3А; 4; 5; 5А; 7; 7А; 9; 9А;

, 11; 11А; 13А; 3; 3А; 4; 5; 5А; 7; 7А; 9; 9А; ул.Ахиезеров , 50; 52;

, 50; 52; ул.Вагнера , 1; 10; 11; 12; 13; 14/10; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 24/9; 25; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 33; 34; 35; 37; 39; 4; 41; 43; 5; 6; 7; 8; 9; 9А; 9Б;

, 1; 10; 11; 12; 13; 14/10; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 24/9; 25; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 33; 34; 35; 37; 39; 4; 41; 43; 5; 6; 7; 8; 9; 9А; 9Б; ул.Верещагина, 12; 13; 14; 14А; 17; 17А; 19; 20; 25; 26; 27/2; 28; 3; 31; 33; 39; 4; 4А; 41; 5; 6; 7; 8; 9; 9А;

12; 13; 14; 14А; 17; 17А; 19; 20; 25; 26; 27/2; 28; 3; 31; 33; 39; 4; 4А; 41; 5; 6; 7; 8; 9; 9А; ул.Волховская , 10; 10А; 10Б; 10Г; 11; 12; 13; 14; 15; 15А; 16; 17; 18; 19; 19/2; 20; 21; 21А; 22; 23; 24; 25; 25А; 26; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 36/1; 37; 38/40; 39; 4; 4А; 41; 42; 43; 45; 47; 49; 5; 6; 7; 8; 9;

, 10; 10А; 10Б; 10Г; 11; 12; 13; 14; 15; 15А; 16; 17; 18; 19; 19/2; 20; 21; 21А; 22; 23; 24; 25; 25А; 26; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 36/1; 37; 38/40; 39; 4; 4А; 41; 42; 43; 45; 47; 49; 5; 6; 7; 8; 9; ул.Истоминская, 1; 23А; 35; 37;

1; 23А; 35; 37; ул.Камышева Ивана , 100; 102; 15; 25; 28/10; 43; 45; 47; 48; 49; 50; 51; 53; 54; 55; 56; 57А; 58; 59А; 60; 61; 62; 63; 64; 64А; 65; 67; 68; 68А; 69; 70; 70Б; 71; 72; 73; 76; 77; 78; 78А; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 90; 92; 94; 96; 98;

, 100; 102; 15; 25; 28/10; 43; 45; 47; 48; 49; 50; 51; 53; 54; 55; 56; 57А; 58; 59А; 60; 61; 62; 63; 64; 64А; 65; 67; 68; 68А; 69; 70; 70Б; 71; 72; 73; 76; 77; 78; 78А; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 90; 92; 94; 96; 98; ул.Каунасская, 10; 11; 12; 12А; 13; 14; 14А; 15; 2А; 2Б; 21; 22; 23; 29; 37; 4; 5; 6; 7; 8;

10; 11; 12; 12А; 13; 14; 14А; 15; 2А; 2Б; 21; 22; 23; 29; 37; 4; 5; 6; 7; 8; ул.Самсоновская, 64;

64; ул.Фисановича , 7;

, 7; пр.Льва Ландау , 128; 130; 132; 134; 136; 138; 140; 142; 144; 146; 148/48; 150; 152; 154; 158; 160; 162; 164; 166; 168; 172; 174; 176; 187А; 191; 193; 195; 197; 199; 201; 203; 205; 207; 213; 215; 221; 225; 227; 229; 231; 237;

, 128; 130; 132; 134; 136; 138; 140; 142; 144; 146; 148/48; 150; 152; 154; 158; 160; 162; 164; 166; 168; 172; 174; 176; 187А; 191; 193; 195; 197; 199; 201; 203; 205; 207; 213; 215; 221; 225; 227; 229; 231; 237; пер.Деснянский , 10; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

, 10; 3; 4; 5; 6; 7; 8; пер.Ейский, 3; 4; 5; 6; 7; 8;

3; 4; 5; 6; 7; 8; пер.Истоминский, 16А; 17;

16А; 17; пер.Истоминский 1-й , 38;

, 38; пер.Каунасский , 10; 10А; 3; 4; 4А; 5; 6; 7; 8;

, 10; 10А; 3; 4; 4А; 5; 6; 7; 8; пер.Мусоргского , 3; 4; 5; 6; 7; 8;

, 3; 4; 5; 6; 7; 8; шос.Салтовское , 101; 103; 105; 107; 109; 111; 111/2; 113; 114; 115; 117; 118; 119; 20; 22; 24; 26; 26А; 28; 28А; 30; 32; 34; 36; 36А; 38; 40; 42; 42А; 44/6; 46; 48; 52; 54; 56; 58; 85; 87; 89; 91; 93; 95; 97; 99;

, 101; 103; 105; 107; 109; 111; 111/2; 113; 114; 115; 117; 118; 119; 20; 22; 24; 26; 26А; 28; 28А; 30; 32; 34; 36; 36А; 38; 40; 42; 42А; 44/6; 46; 48; 52; 54; 56; 58; 85; 87; 89; 91; 93; 95; 97; 99; ул.Гвардейцев-Широнинцев, 10В; 14; 14Б; 14В; 18; 18В; 18Г. Центральный район: в-д.Ладыгина, 10; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 3; 3А; 4; 6; 7; 8; 9;

10; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 3; 3А; 4; 6; 7; 8; 9; в-д.Черновицкий , 1/1;

, 1/1; ул.Академика Павлова , 165;

, 165; ул.Козакевича , 12; 13; 13А; 14; 16; 17; 17А; 19; 20; 20А; 22; 22А; 23; 28; 7;

, 12; 13; 13А; 14; 16; 17; 17А; 19; 20; 20А; 22; 22А; 23; 28; 7; ул.Муромская , 15; 19; 23; 25А; 31; 32; 32/2; 33; 35; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 47А; 48; 50; 52; 52А; 53; 53А; 54; 57; 57А; 59; 62; 64; 66А; 68; 68А; 68Б;

, 15; 19; 23; 25А; 31; 32; 32/2; 33; 35; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 47А; 48; 50; 52; 52А; 53; 53А; 54; 57; 57А; 59; 62; 64; 66А; 68; 68А; 68Б; пр-д.Дунаевского, 11;

11; пр-д.Муромский , 10; 11; 12; 14; 16; 17/4; 18; 18/1; 2; 26; 28/6; 4; 6; 7; 9;

, 10; 11; 12; 14; 16; 17/4; 18; 18/1; 2; 26; 28/6; 4; 6; 7; 9; пр-д.Шевченковский , 11; 9;

, 11; 9; пер.Ладыгина , 3/1;

, 3/1; пер.Муромский , 1; 27; 35; 37Б;

, 1; 27; 35; 37Б; пер.Шевченковский, 23А. Напомним, 7 февраля 2022 года в Харькове отключали электричество в части домов пяти районов города.