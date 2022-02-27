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27.02.2022  17:22   Евгений Клочко

В "Харьковоблэнерго" сообщили о работе в стабильном режиме

Информация о запланированном массовом отключении света в Харькове не соответствует действительности.

В "Харьковоблэнерго" сообщили о работе в стабильном режиме
 
Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе АО "Харьковоблэнерго". По информации энергетиков, их самая главная задача как в мирное, так и в военное время - обеспечить жителей города и Харьковской области надежным и бесперебойным электропитанием.
 
Если вы видите или слышите обратную информацию, проверяйте ее на официальном сайте общества или на странице облэнерго в Facebook. Только на этих ресурсах размещается оперативная и достоверная информация по электроснабжению.
 
Ранее РЕДПОСТ, со ссылкой на сайт Облэнерго сообщал о плановом отключении электроэнергии 28 февраля.
 
Источник:   Харьковоблэнерго
 Тэги:  отключение электричества, харьков
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