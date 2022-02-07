    
Главная Новости Харькова Медицина Стало известно, когда смягчат карантинные ограничения в Украине
07.02.2022  17:20   Виталий Хиневич

Стало известно, когда смягчат карантинные ограничения в Украине

В Украине планируют вакцинировать 70% взрослого населения страны до конца года.

Карантин
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Украинскую правду".
 
Сообщается, что Миндзрав Украины планирует вакцинировать 70% взрослого населения страны до конца текущего года. На данный момент уровень вакцинации среди жителей разных областей не превышает 40%. 
 
По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, говорить о смягчении карантинных ограничений еще рано. Пересмотр карантинных правил возможен после того, как 70% населения пройдет курс вакцинации от коронавируса.
 
 
Кроме этого отмечается, что в Украине вакцинировано 40% взрослого населения, но люди в возрасте 60+ вакцинированы на 30–40%, в зависимости от региона, а в возрастной группе 70+ показатели еще меньше — 20–25%.
 
Напомним, у большого количества пациентов, которые инфицированы новым штаммом коронавируса "Омикрон", появляется новый симптом - боль в ухе.
 
Источник:   Украинская правда
 Тэги:  коронавирус, медицина, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.02 Медицина Минздрав уменьшили срок самоизоляции для COVID-больных 07.02 Медицина Омикрон в Харькове: уровень заболеваемости коронавирусом растет 07.02 Медицина Харьков вошел в пятерку лидеров по вакцинации
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 