07.02.2022 17:20 Виталий Хиневич

Стало известно, когда смягчат карантинные ограничения в Украине

В Украине планируют вакцинировать 70% взрослого населения страны до конца года.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Сообщается, что Миндзрав Украины планирует вакцинировать 70% взрослого населения страны до конца текущего года. На данный момент уровень вакцинации среди жителей разных областей не превышает 40%.

По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, говорить о смягчении карантинных ограничений еще рано. Пересмотр карантинных правил возможен после того, как 70% населения пройдет курс вакцинации от коронавируса.

Кроме этого отмечается, что в Украине вакцинировано 40% взрослого населения, но люди в возрасте 60+ вакцинированы на 30–40%, в зависимости от региона, а в возрастной группе 70+ показатели еще меньше — 20–25%.