07.02.2022 10:30 Виталий Хиневич

Медики выявили новые симптомы "Омикрона"

Некоторые люди стали жаловаться на болезненные кожные проявления.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Корреспондент".

Сообщается, что врачи Великобритании стали выявлять новые симптомы заболевания коронавирусной инфекцией. Инфицированные "Омикроном" пациенты клиники стали жаловаться на сухость кожи, которая схожа с экземой, также были случаи, когда кожа человека покрывалась волдырями и пятнами.

У другой части пациентов были выявлены так называемые "ковидные пальцы". Пальцы ног покрывались красными, фиолетовыми пятнами, которые вызывали воспалительный процесс, вызывающий волдыри.

Напомним, у большого количества пациентов, которые инфицированы новым штаммом коронавируса "Омикрон" , появляется новый симптом - боль в ухе.