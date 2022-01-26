26.01.2022 09:48 Евгений Клочко

Обнаружен новый симптом, который может означать, что у вас Омикрон

У большого количества пациентов, которые инфицированы новым штаммом коронавируса "Омикрон", появляется новый симптом - боль в ухе

Боль в ухе - это новый симптом Омикрона, который появляется у все большего числа пациентов. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на британское издание The Sun.

С таким количеством потенциальных симптомов трудно понять, когда нужно пройти тест на коронавирус.

Новый симптом появился в списке ТОП 20, о которых чаще всего сообщают британцы. Люди отмечали, как они себя чувствуют до и после положительного теста на Ковид.

По-прежнему наиболее часто ощущаемыми симптомами являются насморк, головная боль, усталость, изменение запаха и отсутствие аппетита.

Боль в ухе была добавлена, как обычный симптом для людей, у которых оказался положительный результат теста на этот штамм.

Данные свидетельствуют о том, что растущая боль в ушах является признаком Омикрона, который вызывает более легкие заболевания у людей, особенно вакцинированных.

Источник: The Sun

коронавирус, симптом, харьков Тэги: омикрон