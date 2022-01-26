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26.01.2022  09:48   Евгений Клочко

Обнаружен новый симптом, который может означать, что у вас Омикрон

У большого количества пациентов, которые инфицированы новым штаммом коронавируса "Омикрон", появляется новый симптом - боль в ухе

Новый симптом Омикрона
 
Боль в ухе - это новый симптом Омикрона, который появляется у все большего числа пациентов.  Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на британское  издание The Sun.
 
С таким количеством потенциальных симптомов трудно понять, когда нужно пройти тест на коронавирус.
 
Новый симптом появился в списке ТОП 20, о которых чаще всего сообщают британцы. Люди отмечали, как они себя чувствуют до и после положительного теста на Ковид.
 
По-прежнему наиболее часто ощущаемыми симптомами являются насморк, головная боль, усталость, изменение запаха и отсутствие аппетита.
 
Боль в ухе была добавлена, как обычный симптом для людей, у которых оказался положительный результат теста на этот штамм.
 
Данные свидетельствуют о том, что растущая боль в ушах является признаком Омикрона, который вызывает более легкие заболевания у людей, особенно вакцинированных.
 
Напомним, японские ученые выяснили, что штамм коронавируса "Омикрон" может жить дольше предыдущих штаммов.
 
Источник:   The Sun
 Тэги:  омикрон, коронавирус, симптом, харьков
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