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26.01.2022  09:34   Рита Парфенова

В семи районах Харькова отключат холодную воду 26 января. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

  • ул. Костомаровская, 14 до 17:00 26 января,
  • б-р Мира, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 26 января.

Московский район:

  • ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 34-б (п. №3, стояк), 50 (п. №4, стояк) до 17:00 26 января.

Немышлянский район:

  • ул. Маршала Рыбалко, 46 (п. №2, спаренный стояк),
  • шоссе Салтовское, 260 (п. №1, стояк) до 17:00 26 января.

Новобаварский район:

  • ул. Власенко, 22 (п. №3),
  • ул. Дмитриевская, 28 (п. №1, стояк) до 20:00 26 января.

Основянский район:

  • шоссе Мерефянское, 18-а (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 26 января.

Слободской район:

  • пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №6, стояк),
  • ул. Костычева, 17 (стояк) до 17:00 26 января

Холодногорский район:

  • пр. Науки (Ленина), 26 (стояк) до 20:00 26 января,
  • ул. 23 Августа, 51,
  • пр. Победы, 61 (п. №9) до 20:00 27 января.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 25 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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