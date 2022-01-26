26.01.2022 09:34 Рита Парфенова

В семи районах Харькова отключат холодную воду 26 января. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

ул. Костомаровская, 14 до 17:00 26 января,

б-р Мира, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 26 января.

Московский район:

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 34-б (п. №3, стояк), 50 (п. №4, стояк) до 17:00 26 января.

Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 46 (п. №2, спаренный стояк),

шоссе Салтовское, 260 (п. №1, стояк) до 17:00 26 января.

Новобаварский район:

ул. Власенко, 22 (п. №3),

ул. Дмитриевская, 28 (п. №1, стояк) до 20:00 26 января.

Основянский район:

шоссе Мерефянское, 18-а (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 26 января.

Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №6, стояк),

ул. Костычева, 17 (стояк) до 17:00 26 января

Холодногорский район:

пр. Науки (Ленина), 26 (стояк) до 20:00 26 января,

ул. 23 Августа, 51,

пр. Победы, 61 (п. №9) до 20:00 27 января.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 25 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.