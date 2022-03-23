    
Главная Новости Харькова ЖКХ «Харьковводоканал» предупреждает подтопления укрытий и отключает опустевшие дома
23.03.2022  18:09   Дмитрий Колоней

«Харьковводоканал» предупреждает подтопления укрытий и отключает опустевшие дома

В Харькове следят за состоянием сетей в подвальных помещениях, чтобы избежать подтоплений.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, по информации начальника управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем КП «Харьковводоканал» Валерия Харлана, около 1 тыс. зданий, большинство из которых - жилые дома, имеют различные степени разрушений и повреждений из-за обстрелов и авиаударов.
 
По его словам, основная задача сейчас - отключить водоснабжение в домах, откуда полностью выехали харьковчане, и наладить подачу воды и работу внутридомовых систем водоотведения там, где есть жильцы. Задача усложняется тем, что часто затруднен доступ в квартиры.
 
Постоянно контролируется ситуация в подвальных помещениях, которые служат укрытиями. Слаженные действия ремонтников, диспетчеров и самих жильцов позволяют оперативно ликвидировать аварийные ситуации, связанные с подтоплениями подвальных помещений.
 
«Прекрасно понимаем, что запланированный на каждое утро большой объем работ следует обязательно выполнить до наступления комендантского часа. В исключительных случаях выполняем ремонты и во время его действия, но в сопровождении полиции», - отметил Валерий Харлан.
 
Также он сообщил, что рабочие трудятся в тех районах, где живут, чтобы оперативно справляться с поставленными задачами. Работают и в выходные дни.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  вода, коммунальщики, харьков, подтопления, отключение воды
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.03 ЖКХ Водоканал устранил аварии в шести районах Харькова 22.03 ЖКХ Ложные вызовы мешают работе харьковских коммунальщиков 22.03 ЖКХ «Харьковводоканал» круглосуточно контролирует качество воды
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 