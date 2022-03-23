23.03.2022 18:09 Дмитрий Колоней

«Харьковводоканал» предупреждает подтопления укрытий и отключает опустевшие дома

В Харькове следят за состоянием сетей в подвальных помещениях, чтобы избежать подтоплений.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , по информации начальника управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем КП «Харьковводоканал» Валерия Харлана, около 1 тыс. зданий, большинство из которых - жилые дома, имеют различные степени разрушений и повреждений из-за обстрелов и авиаударов.

По его словам, основная задача сейчас - отключить водоснабжение в домах, откуда полностью выехали харьковчане, и наладить подачу воды и работу внутридомовых систем водоотведения там, где есть жильцы. Задача усложняется тем, что часто затруднен доступ в квартиры.

Постоянно контролируется ситуация в подвальных помещениях, которые служат укрытиями. Слаженные действия ремонтников, диспетчеров и самих жильцов позволяют оперативно ликвидировать аварийные ситуации, связанные с подтоплениями подвальных помещений.

«Прекрасно понимаем, что запланированный на каждое утро большой объем работ следует обязательно выполнить до наступления комендантского часа. В исключительных случаях выполняем ремонты и во время его действия, но в сопровождении полиции», - отметил Валерий Харлан.

Также он сообщил, что рабочие трудятся в тех районах, где живут, чтобы оперативно справляться с поставленными задачами. Работают и в выходные дни.