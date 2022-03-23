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23.03.2022  17:13   

Харьков работает и живёт!!!, - Игорь Терехов (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов разместил ролик на своем Телеграмм-канале.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов разметил видеоролик на своем Телеграмм-канале, посвященный стабильной работе коммунальных служб, которые несмотря на войну города несут свою вахту стремясь, в том числе, чтобы город был чистым.

 

Тэги:  игорь терехов, агрессия россии, харьков
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