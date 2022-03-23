23.03.2022 16:48

Детей, оставшихся без родителей во время военного положения, устроят в семьи

Кабмин одобрил решение, согласно которому дети могут быть временно устроены в приемные семьи или детские дома семейного типа.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ХОГА, решение Правительства упрощает процедуру устройства детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, под опеку или попечительство родственников.

«Из-за боевых действий, террористических обстрелов российскими войсками мирного населения и массовой эвакуации увеличивается количество детей, родители которых погибли, или об их судьбе и месте пребывания ничего неизвестно. Действующие нормативные акты не давали возможности устраивать таких детей в семейные формы воспитания. Более того, процедура устройства детей под опеку или попечительство родственников требует такого перечня документов, который в условиях военного положения практически нереально собрать. При этом для детей, травмированных войной и потерей связи с родителями, очень важно находиться в условиях, максимально приближенных к семейным. Поэтому мы наработали решение, которое дает возможность такому ребенку находиться во время военного положения на условиях временного устройства в приемной семье или в детском доме семейного типа, или по упрощенной процедуре – под опекой или попечительством родственников. Это обеспечит лучшие интересы ребенка до того момента, пока не будет достоверно выяснено, что именно случилось с его родителями», - прокомментировала Министр социальной политики Марина Лазебная.

Действующее законодательство Украины содержит алгоритмы действий для организации социальной защиты:

детей, родители которых погибли (свидетельства о смерти отсутствуют), и отсутствуют близкие родственники как бабушка, дед, совершеннолетние сестра, брат, мачеха, отчим;

детей, родители или близкие родственники которых не выходят на связь или находятся в местах активных обстрелов, под завалами, ранены в больницах.

Службы по делам детей должны принять исчерпывающие меры по временному устройству детей в семье родственников, знакомых и уже образованные семьи патронатных воспитателей в соответствии с пунктом 31 Порядка производства органами опеки и попечительства деятельности, связанной с защитой прав ребенка, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 24.09.2008 № 866 (временное устройство детей).

Принятое решение Правительства предоставляет дополнительные возможности устройства таких детей в условиях военного положения, в частности в приемные семьи и детские дома семейного типа на условиях временного устройства в пределах предусмотренной предельной численности детей в детском доме семейного типа.

Упрощенный пакет документов для родственников, желающих взять ребенка под опеку:

заявление; копия паспорта; документы, подтверждающие семейные, родственные связи или другую связь лица с ребенком (свидетельство о крещении или другой документ, выданный религиозной организацией); справка от нарколога и психиатра о возможности воспитания ребенка; справка или заявление опекуна об отсутствии судимости.

Во время военного положения также сделали необязательным для кандидатов в попечители прохождение курса обучения по воспитанию детей, оставшихся без родительской опеки.