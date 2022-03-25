25.03.2022 17:07 Дмитрий Колоней

Каким категориям выехавших детей надо стать на консульский учет

В определенных законодательством нормах взрослый, сопровождающий ребенка-гражданина Украины за границей, обязан обратиться в консульство или посольство Украины.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылась на ХОГА, в следующих случаях взрослый, сопровождающий ребенка-гражданина Украины за границей, обязан обратиться в консульство или посольство Украины.