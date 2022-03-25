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25.03.2022  17:07   Дмитрий Колоней

Каким категориям выехавших детей надо стать на консульский учет

В определенных законодательством нормах взрослый, сопровождающий ребенка-гражданина Украины за границей, обязан обратиться в консульство или посольство Украины.

Каким категориям выехавших детей надо стать на консульский учет

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылась на ХОГА, в следующих случаях взрослый, сопровождающий ребенка-гражданина Украины за границей, обязан обратиться в консульство или посольство Украины.

 

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  агрессия рф, эвакуация детей, харьков, украина
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