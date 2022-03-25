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25.03.2022  16:43   

В Харькове состоится «Концерт между взрывами»

26 марта на платформе станции метро «Исторический музей» состоится символическое открытие KharkivMusicFest-2022 – «Концерт между взрывами».

В Харькове состоится Концерт между взрывами

Это будет концерт классической музыки, которую будут исполнять харьковчане для харьковчан ради единства и во имя мира, передает РЕДПОСТ.

26 марта KharkivMusicFest планировал пятый раз дарить харьковчанам и гостям города удивительный праздник музыки. Должны были состояться концерты с участием маэстро с мировым именем, которые раньше никогда не давали концертов в Украине. К величайшему сожалению военное вторжение россии изменило все. Но, несмотря на это, Харьков – город непокоренных. Поэтому организаторы KharkivMusicFest решили все же сделать символическое открытие фестиваля.

Для харьковчан сыграет струнный квинтет, который исполнит программу, в которую войдут шедевры классической музыки – произведения  Баха, Шуберта, Дворжака, Скорика. Кроме того, прозвучат украинские народные песни, в специально созданной для этого концерта обработке. Над обработкой работал молодой харьковский композитор и дирижер Владимир Богатырев.

Исполнители:
Ольга Пищита (скрипка) – преподавательница ХМФК им Б.М. Лятошинского
Станислав Кучеренко (скрипка) – преподаватель ХНУМ им. И.П. Котляревского
Татьяна Жук (альт) – артистка оркестра МАСО «Слобожанский»
Денис Карачевцев (виолончель) – артист оркестра ХНАТОБ
Сергей Дикарев (контрабас) – преподаватель ХНУМ им. И.П. Котляревского

«Несмотря на тяжелые для нашего города времена, под взрывами и гулом канонад, KharkivMusicFest остается с харьковчанами, – рассказывает Мария Горбонос, исполнительная директорка фестиваля. – Война длится уже месяц, и все возможные слова поддержки харьковчан уже были неоднократно сказаны. Язык музыки многогранен, он точно найдет путь к сердцу каждого из нас – поддержит, мотивирует, вдохновит или успокоит. И главное – несмотря на все в разрушенном бомбами и снарядами, но непокоренном Харькове классическая музыка все же будет звучать!»
Организатор концерта и фестиваля Благотворительный фонд громады Харькова «Толока».

Дата: 26 марта
Место: платформа станции метро «Исторический музей»
Время: 12.00

 

Тэги:  концерт, харьков
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