25.03.2022 16:43

В Харькове состоится «Концерт между взрывами»

26 марта на платформе станции метро «Исторический музей» состоится символическое открытие KharkivMusicFest-2022 – «Концерт между взрывами».

Это будет концерт классической музыки, которую будут исполнять харьковчане для харьковчан ради единства и во имя мира, передает РЕДПОСТ.



26 марта KharkivMusicFest планировал пятый раз дарить харьковчанам и гостям города удивительный праздник музыки. Должны были состояться концерты с участием маэстро с мировым именем, которые раньше никогда не давали концертов в Украине. К величайшему сожалению военное вторжение россии изменило все. Но, несмотря на это, Харьков – город непокоренных. Поэтому организаторы KharkivMusicFest решили все же сделать символическое открытие фестиваля.



Для харьковчан сыграет струнный квинтет, который исполнит программу, в которую войдут шедевры классической музыки – произведения Баха, Шуберта, Дворжака, Скорика. Кроме того, прозвучат украинские народные песни, в специально созданной для этого концерта обработке. Над обработкой работал молодой харьковский композитор и дирижер Владимир Богатырев.



Исполнители:

Ольга Пищита (скрипка) – преподавательница ХМФК им Б.М. Лятошинского

Станислав Кучеренко (скрипка) – преподаватель ХНУМ им. И.П. Котляревского

Татьяна Жук (альт) – артистка оркестра МАСО «Слобожанский»

Денис Карачевцев (виолончель) – артист оркестра ХНАТОБ

Сергей Дикарев (контрабас) – преподаватель ХНУМ им. И.П. Котляревского



«Несмотря на тяжелые для нашего города времена, под взрывами и гулом канонад, KharkivMusicFest остается с харьковчанами, – рассказывает Мария Горбонос, исполнительная директорка фестиваля. – Война длится уже месяц, и все возможные слова поддержки харьковчан уже были неоднократно сказаны. Язык музыки многогранен, он точно найдет путь к сердцу каждого из нас – поддержит, мотивирует, вдохновит или успокоит. И главное – несмотря на все в разрушенном бомбами и снарядами, но непокоренном Харькове классическая музыка все же будет звучать!»

Организатор концерта и фестиваля Благотворительный фонд громады Харькова «Толока».



Дата: 26 марта

Место: платформа станции метро «Исторический музей»

Время: 12.00



