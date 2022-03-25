25.03.2022 16:01 Дмитрий Колоней

В Харькове выхаживают недоношенных младенцев

Младенцы из обстрелянного Городского перинатального центра получают квалифицированную помощь в одной из харьковских городских детских больниц.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, по информации заведующей кафедрой педиатрии №2 Харьковского национального медицинского университета, профессора, доктора наук Натальи Матеевой, из перинатального центра, обстрелянного вечером 14 марта 2022 года, в детскую больницу перевели 12 младенцев. По медицинским показаниям двое новорожденных сразу же поместили в отделение интенсивной терапии, троих - выписали на следующий день, состояние остальных детей оставалось средней тяжести. В настоящее время в медучреждении находится семь деток, пять из которых лишены родительской опеки.

«Все детки были размещены в убежище, но там есть все необходимые условия. У каждого своя кроватка, есть стерилизаторы для бутылочек, необходимое питание, предметы для ухода и медикаменты. Со следующего дня нахождения деток у нас мы сделали все необходимые анализы, чтобы объективно оценить их состояние, назначили лечение. Сейчас один ребенок в реанимации, его состояние стабильно тяжелое», - отметила Наталья Матеева.

Она подчеркнула, что, несмотря на непростые условия, маленькие пациенты и их матери получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

Напомним, что харьковский городской перинатальный центр до войны выхаживал около 500 преждевременно рожденных детей в год. В январе 2018 года в заведении было открыто отделение реанимации новорожденных с низким и экстремально низким весом. Благодаря современному оборудованию шведского производства и упорному труду врачей-неонатологов, уровень смертности преждевременно рожденных детей в Харькове удалось сократить в несколько раз.