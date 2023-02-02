02.02.2023 19:47 Дмитро Колонєй

На Харківщині окупати мінують мости та дороги, готуються до наступу та обстрілюють прикордоні селища

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 2 лютого 2023 року поінформував речник Генштабу ЗСУ Олександр Штупун.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог продовжує активну розвідку та підготовку до наступу на окремих напрямках, посилює війська. На низці напрямків окупанти обороняються.

На Слобожанському напрямку наступальних угруповань противника не виявлено. Продовжуються обстріли військами окупантів населених пунктів поблизу державного кордону, що спричиняють втрати серед цивільного населення та руйнування приватної власності. Окупанти обстріляли райони 10 селищ Харківщини: Ветеринарного, Козачої Лопані, Стрілечої, Глибокого, Тернової, Стариці, Гатища, Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Охрімівки.

На полігонах Білорусі триває підготовка підрозділів ворога. В той же час, завершено спільне навчання авіаційного компоненту регіонального угруповання військ збройних сил РФ та Білорусі. Повернення авіаційного угруповання противника на аеродроми постійного базування не відзначається.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони 4 населених пунктів Харківщиеи: Куп’янськ, Кучерівка, Кислівка і Котлярівка.

В районі Тавільжанки Куп’янського району Харківщини, противник готується до руйнування дорожньої інфраструктури, мінування мостів, дамб та переїздів.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що країна-агресорка готується до наступу на сході України.



