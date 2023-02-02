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02.02.2023  20:23   Дмитро Колонєй

Посол Іспанії приїхав у Харків, аби побачити на власні очі жахіття, які принесла війна місту (фото)

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся із Послом Королівства Іспанія в Україні Рікардо Лопесом-Арандою Хагу.


Посол Іспанії приїхав у Харків, аби побачити на власні очі жахіття, які принесла війна місту (фото)
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, під час зустрічі мера Харкова Ігоря Терехова із Послом Королівства Іспанія в Україні Рікардо Лопесом-Арандою Хагу сторони обговорили ключові напрямки гуманітарної підтримки з боку Іспанії, а також поточну ситуацію у Харкові.
 
Рікардо Лопес-Аранда Хагу підтвердив наміри й надалі підтримувати Україну у визвольній війні та наголосив на важливості підтримки її світом.
 
«Я захоплююся силою та мужністю українців. Мета мого візиту - побачити на власні очі жахіття, які принесла війна, запевнити вас у нашій підтримці і ще раз показати всім, що відбувається в Україні, щоб уся міжнародна спільнота розуміла, наскільки сьогодні вам потрібна допомога», - наголосив посол.
 
Побачив жахіття, які принесла війна Харкову посол Іспанії
 
Ігор Терехов подякував іспанцям за значну підтримку Іспанією України у війні.
 
Побачив жахіття, які принесла війна Харкову посол Іспанії
 
«Харків постійно обстрілюють. У нас багато глобальних руйнувань: через обстріл 150 тисяч осіб залишилися без житла, 4500 житлових будинків тією чи іншою мірою зруйновані. Дякую за підтримку! Тільки разом ми можемо перемогти у цій війні», - наголосив мер.
 
 

Источник:   Міскрада
 Тэги:  ігор терехов, посол іспанії, харьков, харків
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