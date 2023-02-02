02.02.2023 20:23 Дмитро Колонєй

Посол Іспанії приїхав у Харків, аби побачити на власні очі жахіття, які принесла війна місту (фото)

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся із Послом Королівства Іспанія в Україні Рікардо Лопесом-Арандою Хагу.



Посол Іспанії приїхав у Харків, аби побачити на власні очі жахіття, які принесла війна місту (фото)



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, під час зустрічі мера Харкова Ігоря Терехова із Послом Королівства Іспанія в Україні Рікардо Лопесом-Арандою Хагу сторони обговорили ключові напрямки гуманітарної підтримки з боку Іспанії, а також поточну ситуацію у Харкові.

Рікардо Лопес-Аранда Хагу підтвердив наміри й надалі підтримувати Україну у визвольній війні та наголосив на важливості підтримки її світом.

«Я захоплююся силою та мужністю українців. Мета мого візиту - побачити на власні очі жахіття, які принесла війна, запевнити вас у нашій підтримці і ще раз показати всім, що відбувається в Україні, щоб уся міжнародна спільнота розуміла, наскільки сьогодні вам потрібна допомога», - наголосив посол.

Ігор Терехов подякував іспанцям за значну підтримку Іспанією України у війні.

«Харків постійно обстрілюють. У нас багато глобальних руйнувань: через обстріл 150 тисяч осіб залишилися без житла, 4500 житлових будинків тією чи іншою мірою зруйновані. Дякую за підтримку! Тільки разом ми можемо перемогти у цій війні», - наголосив мер.



